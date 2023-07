"भाजपा ने मोदी के चेहरे पर कई राज्यों के चुनाव लड़े हैं और हारे भी हैं", भूपेश बघेल ने कहा खत्म हो रहा है मोदी मैजिक

Highlights भूपेश बघेल ने बेंगलुरु में 17 जुलाई से हो रही विपक्षी दलों की बैठक को मील का पत्थर बताया बघेल ने यह भी कहा कि जनता के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा फीका होता जा रहा है उन्होंने हिमाचल औऱ कर्नाटक चुनाव में मिली भाजपा की करार को इसका प्रमाण बताया

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में कर्नाटक के बेंगलुरु में 17 जुलाई से आयोजित विपक्षी दलों की बैठक के बारे में कहा कि साल 2024 के आम चुनाव के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और केंद्र की मौजूदा नरंद्र मोदी सरकार के विभिन्न दल एकजुट होकर रणनीति बनाएंगे।

इसके साथ ही मुख्यमत्री बघेल ने यह भी कहा कि जनता के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा फीका होता जा रहा है और हिमाचल औऱ कर्नाटक चुनाव के नतीजों में मिली भाजपा की करार को बतौर उदाहरण पेश किया।

राजधानी रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बेंगलुरु में दूसरी एकजुट विपक्ष की बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ''यह देश के लोकतंत्र और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अच्छा है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विभिन्न राज्यों में कई चुनाव लड़े हैं और हारे भी हैं। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश इसके हालिया उदाहरण हैं।"

#WATCH | Raipur | On the second united opposition meeting in Bengaluru, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel said "It is good for the democracy of the country and for 2024 Lok Sabha elections.



He also said "BJP has fought several elections in different states on the face of PM Modi… pic.twitter.com/B13PhMC8He