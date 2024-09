हरियाणा में भाजपा ने पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 8 नेताओं को पार्टी से निकाला

Haryana Assembly Polls 2024: हरियाणा भाजपा ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले 8 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस सूची में पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला और पूर्व विधायक देवेंद्र कादयान का नाम भी शामिल है। यह घटनाक्रम हरियाणा कांग्रेस द्वारा 21 नेताओं के लिए इसी तरह का फैसला लिए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है।+

हाल के दिनों में दोनों पार्टियों से टिकट पाने के कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इनमें से कुछ 'बागी' उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मना लिया है, जबकि अन्य स्वतंत्र किंगमेकर के रूप में उभरने की उम्मीद में जोश से भरे अभियान चला रहे हैं। अन्य प्रमुख बागी जो भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, उनमें पृथला से दीपक डागर, सफीदों से जसबीर देसवाल और सोहना से कल्याण चौहान शामिल हैं।

यह घोषणा रविवार को वरिष्ठ भाजपा नेताओं जेपी नड्डा और अमित शाह द्वारा उत्तरी राज्य में रैलियों का नेतृत्व करने के कुछ घंटों बाद की गई। गृह मंत्री ने हाल ही में कई रैलियों के दौरान कुछ बागियों द्वारा निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के मुद्दे को संबोधित किया है और मतदाताओं से केवल “कमल” चिह्न के लिए मतदान करने का आग्रह किया है। वहीं विपक्षी कांग्रेस को भी इसी तरह की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आगामी चुनावों में नौ अन्य ‘बागी’ नेता चुने हुए उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

#ElectionsWithNDTV | Haryana: 8 rebel BJP leaders, running as independents, expelled from the party for 6 years#HaryanaElection2024pic.twitter.com/S6yDSE8Lvm