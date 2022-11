भाजपा का दावा- भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगे 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, कांग्रेस ने दिया जवाब

Highlights भाजपा के अमित मालवीय ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के खरगोन में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए गए। कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने अमित मालवीय के आरोपों का जवाब देते हुए ट्वीट किया।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार को दावा किया कि मध्य प्रदेश के खरगोन में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए गए। कथित वीडियो को शेयर करते हुए मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, "राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए ऋचा चड्ढा के सार्वजनिक आवेदन के बाद खरगोन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे।"

After Richa Chaddha’s public application to join Rahul Gandhi’s Bharat “Jodo” Yatra, “Pakistan Zindabad” (listen towards the end of the video) slogans raised in Khargon. INC MP posted the video and then deleted it after the faux pas came to light. This is Congress’s truth… pic.twitter.com/ZkVEkd4pCf

उन्होंने आगे लिखा, "कांग्रेस सांसद ने वीडियो पोस्ट किया और बाद में गड़बड़ी सामने आने के बाद इसे हटा दिया। ये है कांग्रेस का सच।" वहीं, कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने अमित मालवीय के आरोपों का जवाब देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, "अत्यधिक सफल भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए भाजपा के डर्टी ट्रिक्स विभाग द्वारा संपादित एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है।"

A video doctored by the Dirty Tricks Department of the BJP is doing the rounds to discredit the highly successful #BharatJodoYatra. We are taking the necessary legal action immediately. We are prepared for such tactics, and there will be payback.