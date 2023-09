BJP CEC meet: 30 सितंबर और एक अक्टूबर को भाजपा सीईसी की बैठक!, पीएम मोदी, नड्डा, शाह सहित कई नेता होंगे मौजूद, उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला

Highlights अधिक से अधिक उम्मीदवारों के नामों पर मंथन पूरा कर लेने की होगी। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रमुख नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद सिंह पटेल भी शामिल हैं।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रमुख नेता बैठक में हिस्सा लेंगे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 13 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी के मुख्यालय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावों पर चर्चा के लिए केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक की थी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत चुनाव समिति के अन्य सदस्यों और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया था।

