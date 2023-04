भाजपा ने केजरीवाल के पीएम मोदी की डिग्री पर उठाए सवाल पर कसा तंज, पोस्टर के जरिए कही ये बात

Highlights पोस्टर पर लिखा था, "डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से नजर हटाना है।" यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोप के बाद आया है कि शायद 'पीएम मोदी की डिग्री नकली है'।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने दिल्ली कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर पूछे गए सवालों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर पर लिखा था, "डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से नजर हटाना है।" यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोप के बाद आया है कि शायद 'पीएम मोदी की डिग्री नकली है'।

शनिवार को एक मीडिया संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की शिक्षा और पिछले कई कार्यक्रमों के दौरान उनकी कुछ टिप्पणियों के बारे में कई सवाल उठाए थे। गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सात साल पुराने उस आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया था, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। अदालत ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

#WATCH | BJP puts posters outside its Delhi office attacking Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal who has been raising questions pertaining to PM Modi's degree. pic.twitter.com/NmVFPyacQC