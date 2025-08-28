भाजपा असम इकाई की 18 सदस्यीय नई कोर कमेटी की घोषणा, देखिए लिस्ट, अमित शाह पहुंच रहे गुवाहाटी

Highlights रंजीत कुमार दास और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाबेश कालिता शामिल हैं। पूर्व सांसद राजदीप रॉय के साथ कोर कमेटी में शामिल हैं। संबित पात्रा और सह-समन्वयक वी. मुरलीधरन शामिल हैं।

गुवाहाटीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम के दो दिवसीय दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी असम इकाई की 18 सदस्यीय नयी कोर कमेटी की घोषणा की। शाह बृहस्पतिवार रात नयी कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, जिसमें 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति की समीक्षा की जाएगी। भाजपा की असम इकाई के अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा कि नयी कोर कमेटी की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी से की गई है। सैकिया के अलावा, समिति के अन्य सदस्यों में मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पवित्रा मार्गेरिटा, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कामाख्या प्रसाद तासा, राज्य मंत्री अशोक सिंघल, रनोज पेगु और रंजीत कुमार दास और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाबेश कालिता शामिल हैं।

तीन उपाध्यक्ष अशोक भट्टराई, रेखारानी दास बोरो और मून स्वर्णकार, पांच महासचिव जीआर रवींद्र राजू, डिप्लू रंजन सरमाह, पल्लब लोचन दास, रितुपर्णा बरुआ और अनुप बर्मन भी पूर्व सांसद राजदीप रॉय के साथ कोर कमेटी में शामिल हैं। समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों में भाजपा की असम इकाई के प्रभारी हरीश द्विवेदी, पार्टी के पूर्वोत्तर समन्वयक संबित पात्रा और सह-समन्वयक वी. मुरलीधरन शामिल हैं।

समिति की प्राथमिक भूमिका रणनीति तैयार करना, सभी स्तरों पर समन्वय सुनिश्चित करना और जनाधार को मजबूत करने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को संगठित करना है। भाजपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को असम पहुंचेंगे और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी संगठन की तैयारियों का जायजा लेंगे। गुवाहाटी पहुंचने के बाद शाह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश कोर समिति की बैठक में शामिल होंगे और शाम को पार्टी सदस्यों के साथ रात्रिभोज करेंगे।

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा, ‘‘वह आगामी असम विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा करेंगे, जो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री इस पर विशेष ध्यान देते हैं।’’ शाह शुक्रवार को राजभवन की नव-निर्मित ब्रह्मपुत्र इकाई का उद्घाटन करेंगे।

इसके बाद वह ‘नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब’ का उद्घाटन करेंगे और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और असम राइफल्स की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बाद में वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों के एक सम्मेलन में भी शामिल होंगे।

इस कार्यक्रम के बाद वह ज्योति-बिष्णु सांस्कृतिक परिसर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह एक सभागार है, जिसकी क्षमता 5,000 लोगों की है। शाम को शाह राज्य के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोलाप बोरबोरा की जयंती समारोह के शताब्दी वर्ष का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह नयी दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

Web Title: BJP Assam unit 18-member new core committee announced see listAmit Shah reaching Guwahati