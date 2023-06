नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर भिड़े बीजेपी और कांग्रेस नेता, जानिए किसने क्या कहा

Highlights नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है अब पीएम म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भिड़े भाजपा और कांग्रेस के नेता

नई दिल्लीः दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। अब नेहरू मेमोरियल को पीएम मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद से ही राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने जहां इस फैसले को बीजेपी सरकार की संकीर्ण मानसिकता कहा है वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस एक परिवार से ऊपर सोच ही नहीं पाती।

इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। बीते 59 सालों से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी वैश्विक बौद्धिकता का अहम स्थान और किताबों का खजाना रहा है। पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र-राज्य के वास्तुकार के नाम और विरासत को विकृत, तिरस्कृत और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। असुरक्षाओं के बोझ तले दबे एक छोटे कद के व्यक्ति स्वयंभू विश्वगुरु हैं।'

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "जिनका कोई इतिहास ही नहीं है, वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं ! नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने के कुत्सित प्रयास से, आधुनिक भारत के शिल्पकार व लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख़्सियत को कम नहीं किया जा सकता। इससे केवल BJP-RSS की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की बौनी सोच, 'हिन्द के जवाहर' का भारत के प्रति विशालकाय योगदान कम नहीं कर सकती!"

Classic example of political indigestion- the inability to accept a simple fact that there are leaders beyond one dynasty who have served and built our nation. PM Sangrahalaya is an effort beyond politics and Congress lacks the vision to realise this. https://t.co/jmyNzJPB9a