Bijwasan Assembly Election Results: 6685 वोट से आगे आप के 'बागी' और भाजपा प्रत्याशी कैलाश गहलोत?, केजरीवाल को बड़ा झटका

Bijwasan Assembly Election Results 2025 LIVE: दिल्ली के बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती है। मैदान में प्रमुख दल आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस हैं। नवंबर 2024 में AAP छोड़ने के बाद हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कैलाश गहलोत बिजवासन सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से सुरेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने बिजवासन से धर्मपाल चंदेला को उम्मीदवार बनाया है। 6685 वोट से गहलोग आगे चल रहे हैं।

#WATCH | On gaining a lead in Kalkaji assembly constituency, BJP candidate Ramesh Bidhuri says, "The reason why AAP is trailing today is Kejriwal's false promises...He didn't do anything. He has been exposed in Delhi also now." pic.twitter.com/hpVZQxzJIA