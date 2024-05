Bihar Weather Today: तापमान 47 डिग्री सेल्सियस, प्रार्थना और क्लास रूम में कई बच्चे बेहोश, राज्यपाल आर्लेकर ने लिखा पत्र, अपर मुख्य सचिव पाठक पर असर नहीं

Highlights प्रचंड गर्मी की वजह से प्रार्थना के दौरान हीं छात्राएं बेहोश हो जा रही हैं। कुछ छात्राएं क्लास रूम पहुंचते पहुंचते बेहोश हो जा रही हैं। प्रचंड गर्मी के बीच स्कूलों में कई छात्र- छात्राओं और रसोइया की हालत बिगड़ने लगी है।

Bihar Weather Today: बिहार के कई जिलों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाबजूद बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चल रही है और भरी दुपहरी में बच्चों को छुटियां दी जा रही है। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों में चल रही पढ़ाई के चलते छात्राएं स्कूलों में बेहोश होकर गिर जा रही हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक स्कूल खोल कर उपस्थिति की जांच कर रहे हैं। जबकि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भीषण गर्मी को देखते राज्य के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को पत्र लिखकर स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने को कहा था। लेकिन राज्यपाल के पत्र का असर केके पाठक पर नहीं पड़ता और स्कूलों में पढ़ाई जारी रखा गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों को खोले जाने से इस भीषण गर्मी में त्राहिमाम मचा हुआ है।

#WATCH | Bihar: Several students fainted due to heatwave conditions at a school in Sheikhpura. The students were later admitted to a hospital. pic.twitter.com/Mv9Eg3taCJ