बिहारः केंद्र पर निशाना, विकास कार्यों के बजाए केवल ‘प्रचार-प्रसार’ में लगे, सीएम नीतीश, तेजस्वी और केसीआर ने साझा किया मंच

Highlights भाजपा का साथ छोड़कर सात दलों के महागठबंधन में शामिल होकर नई सरकार बनाई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बिहार आगमन को विपक्षी एकता की दिशा में बढ़ाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए आज बिहार की राजधानी पटना पहुंचे।

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को केंद्र की भाजपा नीत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए विकास कार्यों के बजाए केवल ‘‘प्रचार-प्रसार’’ में लगे रहने का आरोप लगाया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की अपनी मांग के प्रति संवेदनशीलता की कमी को लेकर नाखुशी जताई।

कुमार ने यह बात कही और इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी मंच पर मौजूद रहे। चंद्रशेखर राव 2020 में गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिवारों को और हैदराबाद हादसे के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए आज बिहार की राजधानी पटना पहुंचे।

उन्होंने शहीद हुए बिहार के सपूतों एवं हैदराबाद दुर्घटना में मृतकों के भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए।

Patna, Bihar | Telangana CM K Chandrashekar Rao along with Bihar CM Nitish Kumar & Dy CM Tejashwi Yadav provides financial assistance to the families of Indian soldiers who lost their lives in Galwan valley &to the families of 12 Bihar workers who died in a fire accident recently pic.twitter.com/P3CYpEOy8L

इससे पहले केसीआर के पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मृतकों के भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान केसीआर ने शहीद हुए सेना के जवानों के परिजनों को दस-दस लाख रुपये का चेक सौंपा। वहीं, दुर्घटना में तेलंगाना में जान गंवाने वाले बिहार के 12 मजदूरों के परिजनों को 5- 5 लाख की मदद दी।

दरअसल 2020 में लद्दाख की गलवन घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में 20 जवान बलिदान हुए थे, जिनमें पांच बिहार के थे। वहीं तेलंगाना में एक दुर्घटना में बिहार के 12 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस दौरान केसीआर ने कहा कि काफी समय से दिल में बोझ थी कि पटना आए और इस पावन धरती पर शहीदों का सम्मान और मदद करें।

देश के शहीदों के परिवारों की मदद के लिए आज बिहार की पावन धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में सिर्फ प्रचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। जिनकों काम करना नहीं होता है वो प्रचार करते हैं। 'राज्यों के विकास के फंड में भी कमी कर दी गई है।

Bihar | Today's program by CM Nitish Kumar & Telangana CM KCR is in view of honouring the soldiers who lost their lives in Galwan Valley & the people who died in a recent accident in Hyderabad... if all states cooperate like this, the country will succeed: Dy CM Tejashwi Yadav pic.twitter.com/9achheQfk9