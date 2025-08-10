Bihar SIR Row: 'बिना सूचना के किसी भी योग्य मतदाता को वोटर लिस्ट से नहीं हटाया...', चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा? जानें

Bihar SIR Row: चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर क नए हलफनामे में, निकाय ने आश्वासन दिया कि अंतिम सूची में प्रत्येक पात्र मतदाता को शामिल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, और चल रहे एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाने को रोकने के लिए "सख्त निर्देश" जारी किए गए हैं।

यह हलफनामा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा 65 पात्र मतदाताओं को गलत तरीके से सूची से बाहर किए जाने का आरोप लगाने के बाद आया है। 6 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसकी सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित है।

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा, "नीतिगत रूप से और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते हुए, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम निम्नलिखित शर्तों के बिना नहीं हटाया जाएगा: (i) संबंधित मतदाता को प्रस्तावित विलोपन और उसके कारणों का संकेत देते हुए पूर्व सूचना जारी करना, (ii) सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना और संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना, और (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करना।"

इसमें आगे कहा गया है, "संबंधित नियमों के तहत निर्धारित एक मजबूत द्वि-स्तरीय अपील प्रणाली द्वारा इन सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक मतदाता के पास किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई के विरुद्ध पर्याप्त सहारा हो।"

चुनाव आयोग ने आगे कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रहे। आयोग ने कहा, "यहाँ तक कि जिन मामलों में किसी भी असुरक्षित मतदाता के पास वर्तमान में कोई दस्तावेज़ नहीं हैं, उन्हें ऐसे दस्तावेज़ प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाएगी।" साथ ही, उन्होंने आगे कहा, "7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से ज़्यादा ने अपने गणना फ़ॉर्म जमा कर दिए हैं।"

आगे कहा गया कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक मसौदा मतदाता सूची की गहन जाँच की सुविधा के लिए, राजनीतिक दलों को मुद्रित और डिजिटल प्रतियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, साथ ही आम जनता के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

आयोग ने आगे कहा कि उसने एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के गणना फ़ॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे, उनकी सूची मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करने से पहले ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के साथ साझा कर दी थी।

हलफनामे में कहा गया है, "आयोग ने उन सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने के प्रयास में, जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे मतदाताओं की सूची 20 जुलाई 2025 तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों के साथ साझा कर दी है... ताकि जिन मामलों में ऐसी प्रविष्टियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो, उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके और नामों को मसौदा सूची में शामिल किया जा सके।"

इसके बाद, राजनीतिक दलों के सक्रिय प्रयासों को देखते हुए, अद्यतन सूचियों को आगे की कार्रवाई के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ फिर से साझा किया गया।"

आयोग ने बताया कि उसने 27.07.2025 को एक विस्तृत प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें एसआईआर की प्रगति को सार्वजनिक किया गया था। "यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिहार में कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए, एसएमएस, बैठकों और बीएलओ के बार-बार दौरे के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए गए, जिसमें किसी भी बीएलए को प्रतिदिन 50 तक गणना प्रपत्र जमा करने का प्रावधान था" और "यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिहार से कोई भी अस्थायी प्रवासी छूट न जाए, 246 समाचार पत्रों में हिंदी में विज्ञापन जारी किए गए और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे राज्य के बाहर से ऑनलाइन और भौतिक दोनों माध्यमों से प्रपत्र दाखिल करने की सुविधा प्रदान करें," आयोग ने कहा।

चुनाव निकाय ने बताया कि सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों में विशेष शहरी शिविर आयोजित किए गए और 1 अक्टूबर या उससे पहले योग्य आयु के सभी युवा मतदाताओं को नामांकित किया गया। आयोग ने आगे कहा कि अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं और दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान विशेष अभियान चलाने की योजना है।

