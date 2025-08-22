बिहार एसआईआर विवादः दल चुप क्यों?, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 65 लाख वोटर नाम कटे और राजनीतिक दलों का आगे न आना आश्चर्य की बात, 85000 नए मतदाता और केवल 2 आपत्ति
August 22, 2025
Bihar SIR dispute: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में सुधार के लिए राजनीतिक दलों का आगे न आना आश्चर्य की बात है।
नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत हटाए गए मतदाताओं के नामों में सुधार के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आगे न आने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के इस कथन पर संज्ञान लिया है कि बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं और राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों द्वारा केवल दो आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि बिहार में एसआईआर में 85 हजार नए मतदाताओं के नाम सामने आए।
राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों ने केवल दो आपत्तियां दर्ज कराईं। हम बिहार में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए उन लोगों को ऑनलाइन दावा दर्ज कराने की अनुमति देंगे, जिनके पास आधार कार्ड या कोई अन्य स्वीकार्य दस्तावेज है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया मतदाताओं के अनुकूल होनी चाहिए, राजनीतिक दल आगे आएं।
निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि विश्वास बनाए रखें। इस मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होगी। हम दिखाएंगे कि किसी भी मतदाता को बाहर नहीं रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को बिहार में मतदाता सूची से बाहर हुए मतदाताओं की सहायता करने और उनके दावे दर्ज कराने के लिए कहा है।
उच्चतम न्यायालय ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अदालती कार्यवाही में राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने और दावों के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों की ओर से प्रस्तुत दावों के बदले रसीद प्रदान करने का निर्देश दिया। सूची से बाहर हुए मतदाताओं को भौतिक और ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी।