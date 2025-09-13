आपका विधायक नाच रहा है, राजद और तेजस्वी यादव के सामने मुश्किल?, लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप ने खोल दिया मोर्चा
By एस पी सिन्हा | Updated: September 13, 2025 15:44 IST2025-09-13T15:42:29+5:302025-09-13T15:44:09+5:30
ऐसे में सियासत का जानकारों का मानना है कि सूबे में जातीय गणित और युवा नेतृत्व का समीकरण तय करेगा कि कौन किस ओर जाएगा? कई मुखिया, जिला पार्षद और पूर्व पदाधिकारी पहले ही तेज प्रताप की परिक्रमा करने लगे हैं।
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने राजद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती दे दी है। दरअसल, कथित नई प्रेम कहानी का वीडोयो वायरल होने के बाद तेज प्रताप को लालू यादव ने पार्टी और परिवार से निकाल दिया था। ऐसे में पार्टी से निष्कासित तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। तेजप्रताप ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है, लेकिन मैं राहत सामग्री बांट रहा हूं। सरकार फेल है और आपका विधायक भी फेल है नाच रहा है गा रहा है।
इस बीच राजद में टिकट के दावेदार अब पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि खुलकर मैदान में उतरने लगे हैं। राजद के भीतर भी हालात कुछ ऐसे हैं कि कई नेता दोतरफा खेल खेलने में लगे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि दर्जनों दावेदार एक तरफ़ राजद के दरवाज़े पर टिकट के लिए दस्तक दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ उन्होंने तेज प्रताप यादव के दरबार में भी अपनी हाज़िरी दर्ज करवा रहे है।
राघोपुर विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से पूर्ण तरीके से प्रभावित है, आमजनमानस का जीवन बेहद ही खराब स्थिति में है। जिसे लेकर आज मैने खुद मोर्चा संभालते हुए अपने टीम तेज प्रताप यादव के साथियों संग राघोपुर राहत सामग्री लेकर पहुंचा।#tejpratapyadav#teamtejpratapyadav#Raghopur#Floodpic.twitter.com/J1I4yWtbg6— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) September 10, 2025
कई ऐसे दिग्गज नेता, जिन्हें लगता है कि टिकट की राह बंद है, अब बग़ावत के तेवर दिखाते हुए कहते हैं कि अगर पार्टी ने हमको मौका नहीं दिया तो हम तेज प्रताप के सहारे मैदान में उतरेंगे और सामाजिक न्याय का बिगुल बजाएंगे। सूत्रों की मानें तो राजद के करीब दस विधायक तेज प्रताप के संपर्क में हैं।
दरअसल, राजद से टिकट नहीं मिलने की स्थिति में वे तेज प्रताप के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरने की तैयार बताए जाते हैं। ऐसे में सियासत का जानकारों का मानना है कि सूबे में जातीय गणित और युवा नेतृत्व का समीकरण तय करेगा कि कौन किस ओर जाएगा? कई मुखिया, जिला पार्षद और पूर्व पदाधिकारी पहले ही तेज प्रताप की परिक्रमा करने लगे हैं।
राजद के भीतर यह “खामोश बग़ावत” धीरे-धीरे मुखर होती दिख रही है। सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप इस असंतोष को भुना कर अपने लिए “अलग सत्ता-आधार” तैयार करेंगे या फिर यह सब सिर्फ़ टिकट से वंचित नेताओं का दबाव बनाने का खेल है। पिछले कुछ हफ्तों में तेज प्रताप का राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं।
रोड शो इस बात की गवाही दे रहा है कि वह अब किसी भी परिस्थिति में सियासी मैदान में दो-दो हाथ करने को तैयार हैं। राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तेज प्रताप का काफिला जिस अंदाज में निकला, उसे देख कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया “लालू प्रसाद का दूसरा अवतार, तेज प्रताप हमारा हथियार।”
तेज प्रताप अपने तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ में फंसे लोगों के बीच राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप का राधोपुर दौरा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पहले जहां वे अपने पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र महुआ से चुनाव लड़ने की बात करते थे, वहीं अब उनका राघोपुर में सक्रिय होना कई तरह के कयासों को जन्म दे रहा है।
लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या तेजप्रताप महुआ की बजाय राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? या फिर यह दौरा सिर्फ बाढ़ पीड़ितों की मदद करने तक ही सीमित है? इस बीच जानकारों का मानना है कि तेजप्रताप यादव ने पीली टोपी पहनकर राजद के विरुद्ध शंखनाद कर अपने भाई तेजस्वी यादव के विरुद्ध मोर्चा खोल डाला है।
हाल ही में राजद विधायक भाई वीरेंद्र के व्यवहार पर भी तेज प्रताप यादव ने प्रश्न खड़ा करते हुए तेजस्वी यादव के स्वच्छ नेतृत्व को भी चुनौती दे दी। इस बार तो तेजप्रताप ने टोपी क्या बदली, उनका मिजाज भी बदल गया। और यह जो मिजाज बदला है, उसका नफा नुकसान भी बिहार चुनाव में साफ दिख रहा है।
राजद नेतृत्व को तो यूं तो चुनौतियां समग्र रूप से एनडीए के तमाम घटक दल से मिल ही रही थीं, अब जो नई चुनौतियों तेजप्रताप के विद्रोह से शुरू हुई हैं, वह उनके माय समीकरण(एमवाय) पर ही घात करने वाली हैं। इस बीच राजद से बाहर चल रहे तेज प्रताप यादव ने अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा दांव चला है।
उन्होंने छह छोटे दलों के साथ मिलकर एक नया फ्रंट तैयार किया है। तेज प्रताप यादव ने पिछले दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक रणनीति का खुलासा करते हुए नया पॉलिटिकल फ्रंट बनाने की घोषणा की। उनके इस राजनीतिक मोर्चे में टीम तेज प्रताप के अतिरिक्त अब तक कुल छह दल शामिल हो चुके हैं।
राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी (सत्य) के साथ-साथ भोजपुरिया जन मोर्चा (बीजेएम), विकास वंचित इंसान पार्टी (वीवीआईपी), संयुक्त किसान विकास पार्टी (एसकेवीपी), प्रगतिशील जनता पार्टी (पीजेपी) और वाजिब अधिकार पार्टी (डब्ल्यूएपी) से अगले विधानसभा चुनाव में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव के गठबंधन के साथ आने के बाद इस सियासी मोर्चे का नाम ‘बिहार गठबंधन’ रखा गया है।
गठबंधन का उद्देश्य बेरोजगारी, पलायन, बाढ़-सुखाड़ और ग्रामीण मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाना है। तेजप्रताप ने कहा कि उनका गठबंधन जनता के साथ खड़ा होगा और जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने को ‘धरातल का नेता’ बताकर नई छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे में सियासत के जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव की चुनौती न केवल भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से है, बल्कि उनके बड़े भाई और पार्टी से निष्कासित तेज प्रताप यादव हर दिन उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। पार्टी और परिवार से बेदखल किए गए तेज प्रताप यादव अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई के लिए हर चाल चल रहे हैं।
लेकिन उनकी यह चाल तेजस्वी यादव का सियासी खेल बिगाड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव की सियासी जंग तब शुरू हुई थी, जब एक महिला के साथ “रिश्ते” को लेकर उनको 25 मई को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था।
लालू प्रसाद ने तेजप्रताप के “गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार” के कारण उनसे नाता तोड़ लिया था। पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने उनके और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव बीच दरार डालने और साजिश के पीछे जयचंद के होने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने अपनी बहनों को सोशल साइट पर अनफॉलो कर दिया।