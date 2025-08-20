5 जयचंदों में से 1 जयचंद आज पूरे परिवार के साथ बिहार छोड़कर भाग रहा?, तेजप्रताप यादव ने लिखा-पटना जंक्शन पर जाकर देख लें
By एस पी सिन्हा | Updated: August 20, 2025 18:25 IST2025-08-20T18:24:05+5:302025-08-20T18:25:24+5:30
बता दें कि हाल में ही तेजप्रताप यादव ने अनुष्का यादव के भाई और अपने पुराने साथी आकाश यादव को जयचंद कहा था।
पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने एक बार फिर से जयचंदों को लेकर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को एक ट्वीट कर बिना किसी का नाम लिए पार्टी के ही किसी नेता या सहयोगी पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पांच जयचंदों में से एक जयचंद आज बिहार छोड़कर भागने वाला है। तेज प्रताप यादव ने लिखा कि एक महत्वपूर्ण सूचना: पांच जयचंदों में से एक जयचंद आज बिहार छोड़कर भागने वाला है। आज शाम पटना जंक्शन से अपने पूरे परिवार समेत भागने की तैयारी कर चुका है। तेज प्रताप ने आगे लिखा कि जब चुनाव का समय आया तो मैदान छोड़कर भागना क्या दर्शाता है, ये जनता और मीडिया भाई-बंधु तय करें। उन्होंने लिखा कि कोई भी जयचंद मेरी नजरों से बच नहीं सकता। धीरे-धीरे बाकी जयचंदों का भी चेहरा और चरित्र सामने आएगा।
एक महत्वपूर्ण सूचना:— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 20, 2025
पांच जयचंदों में से एक जयचंद आज बिहार छोड़कर भागने वाला है।
आज शाम पटना जंक्शन से अपने पूरे परिवार समेत भागने की तैयारी कर चुका है।
जब चुनाव का समय आया तो मैदान छोड़कर कर भागना ये क्या दर्शाता है आप जनता और मीडिया के भाई बंधु ही तय करें।
कोई भी जयचंद मेरी… pic.twitter.com/2jSxwA2Bq9
भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तेज प्रताप यादव ने मीडिया को भी इस मामले पर अलर्ट करते हुए कहा कि यह “जयचंद” केवल पटना जंक्शन ही नहीं, बल्कि पटना एयरपोर्ट या बस स्टैंड से भी भाग सकता है। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे सतर्क रहें और इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें। तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका इशारा पार्टी के भीतर ही किसी ऐसे नेता की ओर है, जो हाल के दिनों में नाराजगी जताते हुए विरोधी सुर में बोलता रहा है। बता दें कि हाल में ही तेजप्रताप यादव ने अनुष्का यादव के भाई और अपने पुराने साथी आकाश यादव को जयचंद कहा था।
वहीं इसके अलावा तेजप्रताप यादव ने भाई तेजस्वी यादव के साथ रहने वालों को भी जयचंद करार दिया था। बता दें कि तेज प्रताप अक्सर सोशल मीडिया पर तीखे हमले बोलते हैं और कई बार अपने ही नेताओं को निशाने पर लेते हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तेज प्रताप यादव के “जयचंद” वाले इशारे का पात्र कौन है और क्या सचमुच कोई नेता बिहार छोड़कर बाहर जाने की तैयारी में है?