लालू-राबड़ी आवास पर बाहुबली अशोक महतो को नो एंट्री?, राजद की छवि बदलने में लगे तेजस्वी यादव, गार्ड ने अंदर जाने से रोका

Highlights लालू यादव ने खुद कॉल करके उन्हें घर बुलाया था और सिंबल दिया था। तेजस्वी यादव से मुलाकात करने आए थे, लेकिन प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। अशोक महतो आगामी विधानसभा चुनाव में पत्नी अनीता कुमारी को लड़ना चाहते हैं।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजद अपनी छविको धूमिल होने से बचाने के प्रयास में जुट गई है। शायद यही कारण है कि हाल ही में “हम भूरा बाल साफ कर देंगे” जैसे आपत्तिजनक बयान देकर चर्चा में आए अशोक महतो को राबड़ी आवास में प्रवेश नहीं मिला। खुद को कुर्मी समाज का बाहुबली नेता बताने वाले अशोक महतो से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव किनारा करते दिख रहे हैं। गुरुवार की रात को अशोक महतो पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे। वह तेजस्वी यादव से मुलाकात करने आए थे, लेकिन उन्हें घर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली।

बताया जाता है कि अशोक महतो काफी देर तक राबड़ी आवास के बाहर खड़े रहे, मगर तेजस्वी यादव के गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोके रखा। आखिरकार, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और गार्ड ने उन्हें दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। कहा जा रहा है कि बाहुबली नेता अशोक महतो आगामी विधानसभा चुनाव में पत्नी अनीता कुमारी को लड़ना चाहते हैं।

वह टिकट के सिलसिले में ही तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे। दरअसल, अशोक महतो पत्नी अनिता कुमारी को वारसलीगंज विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। बता दें कि अशोक महतो का सार्वजनिक मंच से दिया गया “भूरा बाल साफ कर देंगे” वाला बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ था।

इस असंवेदनशील और अभद्र भाषा वाले बयान पर विरोधी दलों ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। ‘भूरा बाल’ शब्द का इस्तेमाल बिहार में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जाति के संदर्भ में किया जाता रहा है। हालांकि, शुरुआत में पार्टी ने चुप्पी साधी रखी, लेकिन इस बयान से राजद की उस सोशल इंजीनियरिंग और ए टू जेड (सभी जातियों) को साथ लाने की नीति को नुकसान पहुंचने की आशंका थी, जिसका दावा तेजस्वी यादव लगातार करते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के अंदर भी महतो की इस बयानबाजी को लेकर गहरा असंतोष था।

बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने खुद अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को मुंगेर लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। लालू यादव ने खुद कॉल करके उन्हें घर बुलाया था और सिंबल दिया था। हालांकि अनिता चुनाव हार गई थीं।

