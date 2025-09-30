उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप?, चिराग पासवान ने कहा- प्रशांत किशोर के पास सबूत हो तो करें पेश
By एस पी सिन्हा | Updated: September 30, 2025 16:08 IST2025-09-30T16:06:07+5:302025-09-30T16:08:45+5:30
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही सियासी दल एक-दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर अब लोजपा (रा) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत किशोर अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसके सबूत भी पेश करें, क्योंकि यह मामला जांच का विषय हो सकता है। चिराग पासवान ने कहा कि किस आधार पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए।
पटना पहुंचे चिराग पासवान ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यदि आरोप सही हैं और सबूतों के साथ पेश किए जा रहे हैं तो इसके ऊपर विचार करेंगी यह जांच का विषय है। लेकिन अगर यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है तो जिन पर आरोप लगे हैं, वे मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं।
चिराग पासवान ने कहा कि आरोप लगा रहे हैं तो नेता सक्षम हैं। आरोपों का जवाब दे रहे हैं। कईयों ने मनहानी का दावा भी किया है। ये आरोप लगाते जायेंगे और उनके आरोपों पर जवाब दिया जाता रहेगा। दिल्ली में भी पूर्व सीएम ने आरोप लगाया था, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ था।
इसके साथ ही चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि युवाओं को जाति धर्म और मजहब में बाटेंगे! बिहार को 50 साल पीछे ले जाएंगे?” तेजस्वी यादव के ऊपर दलित, ओबीसी और ईबीसी वोटों की राजनीति करने के सवाल पर चिराग ने कहा कि ईबीसी, ओबीसी और दलित, यह सब नेता प्रतिपक्ष की सोच होगी।
मैं आज तक कभी इस तरह की बातें नहीं सोची है, मेरे लिए सिर्फ सभी बिहारी है। दरअसल, तेजस्वी की ओर से यह कहा गया था कि पिछड़ा वर्ग उनका पावर बैंक है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि राजनीति को जातियों में बांटना बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि बताइए किस तरह से जाति में बांटा जा रहा है?
हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम हमेशा कहते हैं कि सब लोग एक हैं। युवाओं को भी जाति में बांटना राजद और लालू प्रसाद यादव की सोच हो सकती है, लेकिन हमारी सोच कभी नहीं हो सकती। वहीं, मंगलवार को बिहार का नया मतदाता सूची भी जारी हुआ है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि यह लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है और यह अच्छी बात है।
उन्होंने कहा कि अगर मतदाता सूची को लेकर कोई शिकायत होगी तो उसे चुनाव आयोग देखेगा। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे हर मुद्दे पर बेवजह केंद्र सरकार को घसीटते हैं। चिराग ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है और वह अपना काम कर रहा है।
ऐसे में विपक्ष को बार-बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से बचना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष इस पर राजनीति करता रहा है। सूची जारी होने के बाद देखते हैं विपक्षी इसपर और कितनी राजनीति करते हैं? तेजस्वी ने अधिकारियों पर बयान दिया और योजनाओं को लेकर सरकार पर सवाल किये हैं, तो चिराग पासवान ने कहा विपक्ष घबरा गया है।
उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। क्योंकि सरकार ने इतना काम किया है लोगो के लिए। चिराग ने कहा कि विपक्ष की दिक्कत यह है कि वह घबरा गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार विकास का काम हो रहा है। महिलाओं को रोजगार और आर्थिक सहयोग देने के लिए सरकार गंभीरता से योजनाएं चला रही है।