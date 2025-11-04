14 जनवरी 2026 को महिलाओं को मिलेंगे 30000 रुपए, तेजस्वी यादव ने कहा-धान पर 300 और गेहूं खरीद पर 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, वीडियो

Highlights सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त में दिलाएंगे। 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। धान के MSP के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा।

पटनाः राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा ने बड़ी घोषणा की है। यादव ने कहा कि माई-बहन मान योजना के तहत 14 जनवरी को एक साल का यानी 30,000 रुपए सीधे खातों में डालेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों का होम कैडर से 70 किलोमीटर की दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। हमारी सरकार आएगी तो धान के MSP के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। गेहूं खरीद पर MSP के अतिरिक्त 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त में दिलाएंगे।

बिहार में अगर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ सत्ता में आया तो किसानों को धान पर प्रति क्विंटल 300 रुपये और गेहूं पर प्रति क्विंटल 400 रुपये एमएसपी पर बोनस के रूप में मिलेगा। अगर ‘इंडिया’ गठबंधन बिहार में चुनाव जीतता है तो पीएसी प्रमुखों, व्यापार मंडल को जन प्रतिनिधियों का दर्जा दिया जाएगा।

VIP संस्थापक और महागठबंधन की ओर से बिहार के उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा कि समाज के हर वर्ग, जाति और धर्म में सरकार बदलने का ज़बरदस्त उत्साह है। सबका मानना ​​है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, वे कोई फ़ैसला नहीं ले रहे, नौकरशाह ले रहे हैं। सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है।

ऐसे में जनता बदलाव चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि इन लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है। राहुल गांधी मछुआरा समुदाय की तकलीफों को समझने गए... लेकिन इस पर कटाक्ष करना बिहार के निषाद समुदाय का अपमान है। NDA, गिरिराज सिंह निषाद समुदाय का इस तरह अपमान और गुमराह करते हैं, उन्हें बिहार के निषाद समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले मुख्यमंत्री पद के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो ‘माई बहिन योजना’ के तहत एक वर्ष की पूरी राशि के रूप में 30,000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जाएंगे।

पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यादव ने कहा, “सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार एक साल का पूरा पैसा माता-बहनों के खाते में भेज देगी। यह हमारी बहनों के सशक्तीकरण की दिशा में पहला कदम होगा।” उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की जाएगी।

लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता यादव ने यह घोषणा भी की कि किसानों को धान पर प्रति क्विंटल 300 रुपये और गेहूं पर प्रति क्विंटल 400 रुपये एमएसपी बोनस के रूप में दिए जाएंगे। यादव ने कहा कि किसानों के बिजली बिल भी पूरी तरह माफ किए जाएंगे। फिलहाल किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल चुकाना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण स्तर से किसानों की आवाज सीधे सरकार तक पहुंच सके। यादव ने राजग सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा, “हमारी सरकार बनी, तो किसान सम्मान के साथ खेती करेंगे, कर्ज और बिजली बिल के बोझ से मुक्त होंगे।”

