बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं, CPI(ML) ने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी की, देखिए सूची
By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 14, 2025 17:59 IST2025-10-14T17:53:50+5:302025-10-14T17:59:34+5:30
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को सीपीआई(एमएल) ने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाकपा (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सूची जारी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सोमवार को कहा था कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के कम से कम 18 सीट पर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है, जबकि कुछ और सीट के लिए बातचीत जारी है। भट्टाचार्य ने कहा कि उम्मीदवार मंगलवार से नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया। महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे के बारे में औपचारिक घोषणा नहीं की है।
#BiharElection2025 | CPI(ML) releases a list of 18 candidates. pic.twitter.com/5UViovhN2P— ANI (@ANI) October 14, 2025
भाकपा (माले) लिबरेशन 2020 के चुनाव में 19 सीट में से 12 पर जीत हासिल करके एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा था और इस बार उसने लगभग 40 सीट की मांग की है। पार्टी ने पिछली बार जिन 19 सीट पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 18 सीटों पर बातचीत हो गई है लेकिन कुछ अन्य सीट पर चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रचार मशीनरी पहले ही ग्रामीण बिहार में सक्रिय हो चुकी है।
भाकपा (माले) लिबरेशन महागठबंधन का एक अहम घटक है जिसमें राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) भी शामिल हैं। राज्य की सत्तारूढ़ राजग ने सीट बंटवारे के संबंध में एक ओर जहां निर्णय ले लिया है वहीं विपक्षी खेमा अब भी बातचीत में उलझा हुआ है।
राजद और कांग्रेस अब भी दिल्ली में सहमति बनाने में जुटे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को नयी दिल्ली में घोषणा की कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।