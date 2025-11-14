संजय यादव और कृष्णा अल्लावरू की वजह से हारे?, कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा-सीट शेयरिंग में देरी और फ्रेंडली फाइट

Highlights चिंता करेंगे तब पता चलेगा कांग्रेस आखिर कहां चूक कर गई। अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को बधाई दी है।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखकर विपक्ष भी हैरान है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने महागठबंधन की इस बड़ी हार के लिए राजद के राज्यसभा सांसद एवं तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और बिहारकांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि राजद से संजय यादव और कांग्रेस से प्रभारी कृष्णा अल्लावरू यही लोग बता सकते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ? महागठबंधन के परिणाम पर बोले अखिलेश सिंह ने कहा कि सीट शेयरिंग मे हुई देरी और फ्रेंडली फाइट के लिए कोई जगह नहीं है।

हम लोग मीटिंग करेंगे और इस पर चिंता करेंगे तब पता चलेगा कांग्रेस आखिर कहां चूक कर गई। नीतीश जी और एनडीए गठबंधन को बधाई समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह की भीड़ आ रही थी और जो परिणाम आया है वह ठीक उलट है। अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को बधाई दी है।

Web Title: bihar polls Congress Rajya Sabha MP Akhilesh Singh said Lost because Sanjay Yadav and Krishna Allavaru delay in seat sharing