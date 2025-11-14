संजय यादव और कृष्णा अल्लावरू की वजह से हारे?, कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा-सीट शेयरिंग में देरी और फ्रेंडली फाइट

By एस पी सिन्हा | Updated: November 14, 2025 16:39 IST2025-11-14T16:38:45+5:302025-11-14T16:39:50+5:30

महागठबंधन के परिणाम पर बोले अखिलेश सिंह ने कहा कि सीट शेयरिंग मे हुई देरी और फ्रेंडली फाइट के लिए कोई जगह नहीं है।

bihar polls Congress Rajya Sabha MP Akhilesh Singh said Lost because Sanjay Yadav and Krishna Allavaru delay in seat sharing | संजय यादव और कृष्णा अल्लावरू की वजह से हारे?, कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा-सीट शेयरिंग में देरी और फ्रेंडली फाइट

file photo

Highlightsचिंता करेंगे तब पता चलेगा कांग्रेस आखिर कहां चूक कर गई।अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को बधाई दी है।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखकर विपक्ष भी हैरान है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने महागठबंधन की इस बड़ी हार के लिए राजद के राज्यसभा सांसद एवं तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और बिहारकांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि राजद से संजय यादव और कांग्रेस से प्रभारी कृष्णा अल्लावरू यही लोग बता सकते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ? महागठबंधन के परिणाम पर बोले अखिलेश सिंह ने कहा कि सीट शेयरिंग मे हुई देरी और फ्रेंडली फाइट के लिए कोई जगह नहीं है।

हम लोग मीटिंग करेंगे और इस पर  चिंता करेंगे तब पता चलेगा कांग्रेस आखिर कहां चूक कर गई। नीतीश जी और एनडीए गठबंधन को बधाई समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह की भीड़ आ रही थी और जो परिणाम आया है वह ठीक उलट है। अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को बधाई दी है।

Web Title: bihar polls Congress Rajya Sabha MP Akhilesh Singh said Lost because Sanjay Yadav and Krishna Allavaru delay in seat sharing

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025election commissionBiharRJDCongressJDUबिहार विधानसभा चुनाव 2025चुनाव आयोगबिहारआरजेडीकांग्रेसजेडीयू