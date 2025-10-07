लालू यादव बोले-एनडीए की विदाई तय, विजय कुमार सिन्हा ने कहा-धृतराष्ट्र की भूमिका में राजद प्रमुख, पुत्र मोह में सबकुछ खो...

Highlights विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को में कड़ी टक्कर है। इस बार का मुकाबला कई मायनों में रोमांच से भरा हुआ होगा। जन सुराज पार्टी जहां जीत का दावा कर रही है।

पटनाः बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल बजते ही पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की गति तेज हो गई है। इसी कड़ी में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट कर लिखा कि 'छह और ग्यारह एनडीए नौ दो ग्यारह'। लालू यादव ने दावा किया कि एनडीए की विदाई तय हो गई है और वोटिंग के बाद एनडीए की सरकार सत्ता में वापसी नहीं आएगी। बता दें कि लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार अब सत्ता से जाने वाली है। इसी बीच चुनावी तिथि के बहाने लालू यादव ने एनडीए पर तंज कसा है।

वहीं, लालू यादव के द्वारा किए गए ट्वीट पर उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने उम्र के अंतिम दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की भूमिका में अपने पुत्र मोह में कुछ भी कर रहे हैं। अपनी पहचान जो बिहार को बदनाम किया वह भाव प्रकट कर रहे हैं।, लेकिन जनता मालिक है।

लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारी अब नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 25 साल पूरे किये हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि मां भारती के संतान गौरवान्वित है सफल नायक के रूप में गुजरात को भी और देश को भी जिस तरह से आगे बढ़ाया हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ है। देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है,

हर भारतीय गौरवान्वित है, प्रधानमंत्री की दीर्घायु हो स्वस्थ हो और मां भारती संतान को गौरवान्वित करते रहें। सभी की यही कामना है। तेजस्वी यादव ने अपील किया है कि 20 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ उसे 20 महीने में करके दिखाएंगे। मौका उनको मिला था 5 साल को सत्ता में रहे उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे एक उपलब्धि बता दें, 5 विभाग लेकर बैठे थे।

बिहार के मुख्यमंत्री ठीक कहते हैं, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। लूटने की प्रवृत्ति अपराध भ्रष्टाचार में लगे रहे। राहुल गांधी यात्रा पर विजय सिन्हा ने कहा कि पिकनिक मनाने का दोनों युवराज हैं, सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। चार्टर्ड विमान में बर्थडे मनाते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग जब भी फुर्सत मिलती है तो पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगी पहले चरण में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी तो वहीं दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 14 नवंबर को मतगणना होगी और 16 नवंबर तक चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को कई पार्टियां कड़ी टक्कर देगी। इस बार का मुकाबला कई मायनों में रोमांच से भरा हुआ होगा। जन सुराज पार्टी जहां जीत का दावा कर रही है तो वहीं तेजप्रताप यादव भी राजद, तेजस्वी और जदयू की टेंशन बढ़ा रहे हैं।

