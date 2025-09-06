सीट बंटवारे से पहले एनडीए में रार?, 2020 से लोग चाल-चरित्र देख रहे हैं, जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर बोला तीखा हमला

Highlights चिराग पासवान की पार्टी ने दावा किया था कि एनडीए में सम्मानजनक सीट बंटवारा चाहते हैं। कई मंचों पर अरुण भारती ने चिराग पासवान को सीएम फेस भी बता चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बड़ा हमला बोल दिया है।

पटनाः हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शनिवार को पटना पहुंचते ही उन्होंने लोजपा(रा) प्रमुख चिराग पासवान पर हमला बोला। साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा(रा) ने 137 से 43 सीटों के बीच चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। इसको लेकर जब जीतनराम मांझी से सवाल किया गया तो उन्होंने कड़े शब्दों में चिराग पासवान पर हमला बोला। जीतन राम मांझी ने कहा कि 2020 से आप उनका चाल और चरित्र देख ही रहे हैं। हम उनको लेकर कुछ ज्यादा नहीं कह सकते हैं। उनकी बात हम नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके चाल और चरित्र को 2020 से जानते हैं। इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आज बिहार और देश को एनडीए की जरूरत है और सभी दलों को मिलकर गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी ने हाल ही में दावा किया था कि वो एनडीए में एक सम्मानजनक सीट बंटवारा चाहते हैं।

चिराग पासवान के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें 137 और 43 सीटों के बीच में सीट मिले। यहीं नहीं कई मंचों पर अरुण भारती ने चिराग पासवान को सीएम फेस भी बता चुके हैं। वहीं, चिराग पासवान के बयान से आए दिन सियासी हलचल देखने को मिल रहा है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बड़ा हमला बोल दिया है।

उन्होंने चिराग पासवान के चाल और चरित्र पर सवाल उठाया है। बता दें कि, चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए से अलग होकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं यह पहली बार होगा जब चिराग पासवान की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। चुनाव होने में फिलहाल कुछ ही समय बचा है ऐसे में सियासी बवाल तेज है।

वहीं, जीएसटी फैसले की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 46 साल से राजनीति में हूं, लेकिन इतना बड़ा तोहफा भारत की जनता को आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। यह ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम करते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है। ऐसे में सभी पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी में जुटे हैं।

जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के बयान पर तीखा हमला किया है। जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि पहले 133 सीटों पर चुनाव लड़ें, फिर 43 सीटों पर, और हमें इन दोनों नंबरों के बीच में सीट मिलनी चाहिए, तो मांझी ने कहा कि वे चिराग के चाल-चरित्र को 2020 से जानते हैं, इसलिए वे उनके सामने कुछ नहीं कहना चाहते।

उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल बिहार और भारत के लिए जरूरी है कि सभी लोग मिलकर एनडीए को मजबूत करें। जीतन राम मांझी ने आगे बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी।

जीएसटी के मामले में उन्होंने कहा कि वे पिछले 46 वर्षों से राजनीति में हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने भारत के लोगों को इतना बड़ा तोहफा नहीं दिया जितना नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार खासकर गरीबों के लिए काम कर रही है।

जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में आपने कहा था कि हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कभी-कभी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने के लिए कहा जाता है। लेकिन जरूरत पड़ी तो वे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

