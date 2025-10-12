बिहार चुनाव: जीतन राम मांझी की पार्टी हम के खाते में 6 सीट, देखिए कौन-कौन सीट
October 12, 2025
भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, LJP(रामविलास) 29 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 06 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) 06 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
नई दिल्लीः बिहार चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा हो गई है। भाजपा, जद (यू) 101-101 सीट पर, लोजपा (आर) 29 सीट पर तथा हम और आरएलएम छह-छह सीट पर चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम सब मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। आज ही प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव 2025 पर सीईसी की बैठक के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे। बिहार में 243 सीट हैं और 6 और 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी।
जीतन राम मांझी की पार्टी हम के खाते में 6 सीट
टेकारी
कुटुंबा
अतरी
इमामगंज
सिकंदरा
बराचट्टी।
Bihar state BJP president Dilip Kumar Jaiswal (@DilipJaiswalBJP) posts "हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया। एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार,फिर से एनडीए सरकार। #PhirSeNDASarkar… pic.twitter.com/L7WWmVOdeO— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2025
