बिहार चुनाव: जीतन राम मांझी की पार्टी हम के खाते में 6 सीट, देखिए कौन-कौन सीट

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 12, 2025 18:49 IST2025-10-12T18:41:28+5:302025-10-12T18:49:43+5:30

भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, LJP(रामविलास) 29 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 06 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) 06 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।

bihar polls chunav 2025 Elections Jitan Ram Manjhi's party HAM has 6 seats see which seats bjp jdu 101-101 ham 6 chirag 29 and upendra 6 | बिहार चुनाव: जीतन राम मांझी की पार्टी हम के खाते में 6 सीट, देखिए कौन-कौन सीट

file photo

Highlightsबिहार में 243 सीट हैं और 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे।14 नवंबर को मतगणना की जाएगी।सीईसी की बैठक के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे।

नई दिल्लीः बिहार चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा हो गई है। भाजपा, जद (यू) 101-101 सीट पर, लोजपा (आर) 29 सीट पर तथा हम और आरएलएम छह-छह सीट पर चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम सब मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। आज ही प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव 2025 पर सीईसी की बैठक के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे। बिहार में 243 सीट हैं और 6 और 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी।

 

जीतन राम मांझी की पार्टी हम के खाते में 6 सीट

टेकारी

कुटुंबा

अतरी

इमामगंज

सिकंदरा

बराचट्टी।

 

 

Web Title: bihar polls chunav 2025 Elections Jitan Ram Manjhi's party HAM has 6 seats see which seats bjp jdu 101-101 ham 6 chirag 29 and upendra 6

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025Hindustani Awam MorchaJitan Ram ManjhiUpendra KushwahaNarendra ModiAmit ShahNitish Kumarबिहार विधानसभा चुनाव 2025हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेकुलर)जीतन राम मांझीउपेंद्र कुशवाहानरेंद्र मोदीअमित शाहनीतीश कुमार