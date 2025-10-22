जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल सके, वो बिहार को क्या संभालेंगे?, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा, राहुल गांधी कहां हैं?

Highlights चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी यह स्पष्ट न हो कि कौन-सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। लोजपा (रामविलास) प्रमुख ने सवाल उठाते हुए कहा, “गठबंधन के घटक दल अब तक एक साथ बैठ नहीं पाए हैं। राहुल गांधी कहां हैं? बिहार में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने जा रही है।

पटनाः केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने बुधवार को महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल सके, वो बिहार को क्या संभालेंगे। तेजस्वी के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए पासवान ने कहा कि महागठबंधन की स्थिति “बिखरे हुए गठबंधन पर पर्दा डालने का प्रयास” है। पत्रकारों से बातचीत में चिराग ने कहा, “यह मेरी समझ से परे है कि ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। जब दूसरे चरण का नामांकन तक पूरा हो चुका है, तब इस तरह की बातें करना सिर्फ अपने बिखरे हुए गठबंधन पर पर्दा डालने का प्रयास है।”

उन्होंने कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कभी इतना कमजोर और अस्थिर गठबंधन देखा गया हो, जहां चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी यह स्पष्ट न हो कि कौन-सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। लोजपा (रामविलास) प्रमुख ने सवाल उठाते हुए कहा, “गठबंधन के घटक दल अब तक एक साथ बैठ नहीं पाए हैं। राहुल गांधी कहां हैं?

क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वे मिलकर महागठबंधन के अंदर की उलझनों को सुलझाने का प्रयास करें?” उन्होंने कहा कि यह स्थिति बताती है कि शायद कांग्रेस बिहार चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। पासवान ने दावा किया कि “14 नवंबर के बाद बिहार में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने जा रही है।”

उन्होंने कहा, “बिहार की जनता अब पूरी तरह समझ चुकी है कि जो लोग अपने गठबंधन के घटक दलों को एक साथ नहीं रख सकते, वे राज्य के करोड़ों लोगों को कैसे एकजुट रख पाएंगे। बिहार की जनता विकास, स्थिरता और जवाबदेह नेतृत्व चाहती है, और यह केवल राजग ही दे सकता है।”

