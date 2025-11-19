जितनी बड़ी जीत, उतनी जिम्मेदारी, अब एनडीए गठबंधन के ऊपर?, चिराग पासवान ने कहा-संकल्प पत्र में काम करेंगे सीएम नीतीश कुमार

Highlights संकल्प पत्र में जिन योजनाओं का जिक्र था। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन से कर दी जाएगी। आरोपों पर चिराग पासवान ने सख्त प्रतिक्रिया दी।

पटनाः लोजपा(रा) प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने को लेकर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जिस तरह की ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है, वह जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए पर पूरा भरोसा जताया है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह भी उतना ही भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस अवसर को और खास बना देगी। उन्होंने बताया कि जितनी बड़ी यह जीत है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी अब एनडीए गठबंधन के ऊपर है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए नेताओं ने जो भी वादे किए थे और संकल्प पत्र में जिन योजनाओं का जिक्र था।

उन्हें पूरा करने की शुरुआत शपथ ग्रहण के अगले ही दिन से कर दी जाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि जनता से किए गए हर वादे को पूरा करना हमारी प्रतिबद्धता है और विकास के कामों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर चिराग पासवान ने सख्त प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने बिहार में खुद को अपनी गलत नीतियों और कमजोर नेतृत्व के कारण खत्म कर लिया है। यही गलती वे बंगाल, असम और तमिलनाडु में भी दोहराने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष अगर अपने अंदर झांककर एक प्रतिशत समय भी सुधार में लगाता तो आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती।

लेकिन वे हार स्वीकार करने के बजाय ईवीएम, वोट चोरी और बहाने बनाकर अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन, खासकर राजद को उनकी सोच, उनकी कार्यशैली और उनके व्यवहार के कारण नकार दिया है।

जनता ने साफ जताया है कि वे विकास, स्थिरता और सुशासन चाहती है। चिराग पासवान ने दावा किया कि विपक्ष का यह बहाना ढूंढने वाला रवैया ही उन्हें बिहार से समाप्त कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी मानसिकता की वजह से तथाकथित इंडिया एलायंस भी भविष्य में देश से समाप्त हो जाएगा।

Web Title: bihar polls bigger victory greater responsibility now NDA alliance Chirag Paswan said CM Nitish Kumar work sankalp patra