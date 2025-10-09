एनडीए में सबकुछ ठीक, 13 अक्टूबर को पहली लिस्ट?, सीट बंटवारे से खुश चिराग पासवान, नित्यानंद राय ने कहा- हम एकजुट होकर महागठबंधन को हराएंगे

Highlights चेहरों की मुस्कान ही सब कुछ बता रही है। सीटों के चयन को लेकर भी कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। 13 अक्टूबर को पहली सूची आएगी।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नित्यानंद राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के साथ “सबकुछ सकारात्मक” है। उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया जब चिराग पासवान की पार्टी ऐसे संकेत दे रही थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। लोजपा(रामविलास) अध्यक्ष चिराग पासवान से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर राय ने बृहस्पतिवार को चिराग के आवास से बाहर निकलकर संवाददाताओं से कहा, “हमारे चेहरों की मुस्कान ही सब कुछ बता रही है।” 13 अक्टूबर को पहली सूची आएगी।

उन्होंने कहा, “सबकुछ सकारात्मक है। पासवान जी समय आने पर विस्तार से बताएंगे।” केंद्रीय मंत्री पासवान ने भी राय की बात का समर्थन करते हुए कहा कि राय जी ने जो कहा, वही स्थिति है। उन्होंने कहा कि सभी बातें समय आने पर विस्तार से साझा की जाएंगी। स्वयं भी केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा की उस टीम में शामिल हैं।

जो बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों (6 और 11 नवंबर) में होने वाले चुनाव के लिए सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटी है। बताया जा रहा है कि भाजपा के दोनों दलित सहयोगी चिराग पासवान और एक अन्य केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सीटों की संख्या ही नहीं, बल्कि सीटों के चयन को लेकर भी कड़ा रुख अपनाए हुए हैं।

