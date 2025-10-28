'अपने हैदराबाद के किले को संभालो, सीमांचल में भ्रम फैलाना बंद करो', बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर ने ओवैसी को दिया कड़ा संदेश
By रुस्तम राणा | Updated: October 28, 2025 07:43 IST2025-10-28T07:43:53+5:302025-10-28T07:43:53+5:30
किशोर ने सोमवार शाम बिहार के किशनगंज जिले में कोचाधामन सीट पर थोड़ी देर रुकने के दौरान कहा, "ओवैसी साहब मेरे दोस्त हैं। हालांकि, मेरी उन्हें बिना मांगी सलाह यह है कि वे हैदराबाद का किला संभालें; सीमांचल आकर बेवजह कन्फ्यूजन पैदा न करें।
पटना: जन सुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को सलाह दी है कि वे बिहार के सीमांचल इलाके में आने के बजाय अपने हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान दें।
किशोर ने सोमवार शाम बिहार के किशनगंज जिले में कोचाधामन सीट पर थोड़ी देर रुकने के दौरान कहा, "ओवैसी साहब मेरे दोस्त हैं। हालांकि, मेरी उन्हें बिना मांगी सलाह यह है कि वे हैदराबाद का किला संभालें; सीमांचल आकर बेवजह कन्फ्यूजन पैदा न करें। अगर आप हैदराबाद को संभालते और वहां मुसलमानों का भला करते, तो अच्छा होता।"
किशोर, जो सीमांचल में कैंपेन कर रहे हैं, उनके साथ पार्टी के उम्मीदवार अबू अफ्फान फारूक भी एक एयूवी के ऊपर खड़े होकर भीड़ को संबोधित कर रहे थे। फारूक एक प्रोफेशनल वकील हैं और एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।
किशोर ने कहा कि "सीमांचल का नेता सीमांचल का ही बेटा होना चाहिए" और साथ ही यह भी कहा कि यहां के मुसलमान 2020 वाली गलती नहीं करेंगे। पीके ने कहा, "इस बार, सीमांचल के मुसलमान वह गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने 2020 में की थी," वह 2020 के विधानसभा चुनावों का ज़िक्र कर रहे थे, जब एआईएमआईएम ने सीमांचल इलाके से पांच सीटें जीती थीं। हालांकि, बाद में एआईएमआईएम के चार विधायक राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में शामिल हो गए थे।
किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों वाले सीमांचल इलाके में मुसलमानों की अच्छी-खासी आबादी है और यह चुनाव वाले बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। बिहार की 2.31 करोड़ मुस्लिम आबादी का एक-चौथाई हिस्सा सीमांचल इलाके में रहता है।
ओवैसी की एआईएमआईएम इस इलाके में एक जाना-माना नाम है, खासकर 2020 के विधानसभा चुनाव में इसके अच्छे प्रदर्शन के बाद। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में से 11 पर 2020 में मुस्लिम विधायकों ने जीत हासिल की थी।
इस इलाके के लोग कहते हैं कि 2020 में इस क्षेत्र में ओवैसी की लहर थी, क्योंकि उनकी पार्टी के चार विधायक उनके साथ आ गए थे। ओवैसी और उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह, 'पतंग', पूरे सीमांचल में वोटर्स के दिमाग में बसा हुआ है, खासकर किशनगंज में, जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट प्रतिशत दर्ज किया गया है, और इस समुदाय की आबादी 65-70 प्रतिशत है।
एआईएमआईएम ने आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 25 उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार में दो चरणों में चुनाव होंगे – 6 और 11 नवंबर को। सीमांचल में दूसरे चरण में वोटिंग होगी। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।