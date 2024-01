Bihar Politics News: बिहार में यादवों की संख्या 14 प्रतिशत, लोकसभा चुनाव से पहले टेंशन में आरजेडी!, पटना पहुंचे मप्र सीएम यादव, कहा- मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है...

Highlights श्री कृष्ण चेतना विचार मंच नामक एक संगठन द्वारा सम्मानित किया। कुल आबादी में यादवों की संख्या लगभग 14 प्रतिशत है। मोहन यादव बिहार मुख्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बातचीत की।

Bihar Politics News Lok Sabha Elections 2024: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आज पटना पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच द्वारा श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव का अभिनंदन किया गया।

इसके बाद मोहन यादव बिहार भाजपा कार्यालय पहुंचे। प्रदेश कार्यालय में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पार्टी नेताओं की तरफ से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मोहन यादव ने कहा कि यहां लीडरशिप की कमी है। यही वजह है कि बिहार आज भी पिछड़ा राज्य है। मोहन यादव ने कहा कि कोई ऐसा राज्य ऐसा नहीं जहां बिहार के आईएएस-आईपीएस नहीं हैं।

