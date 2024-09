Bihar News: हम दो बार इधर-उधर हुए, अब कभी अब नहीं छोड़ेंगे एनडीए का साथ, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा के सामने सीएम नीतीश ने फिर दी सफाई, देखें वीडियो

Highlights आईजीआईएमएस में पूर्वी भारत के सबसे बड़े आंख के अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद पर जमकर बरसे। अब कभी इधर-उधर नहीं करेंगे। अब कभी नहीं होगी।

पटनाः बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की गई मुलाकात के बाद कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। सचिवालय में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। इस बीच पार्टी नेताओं को सफाई देनी पड़ रही हैं। वहीं शुक्रवार को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही तमाम कयासों को लेकर सफाई देने उतर गए। उन्होंने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ ही मजबूती से रहेंगे। दरअसल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार को बिहार आए।

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar says, "Earlier the number of beds in IGIMS was 770. Later, a decision was to increase the number of beds to 1,370 and by next year a 1200 superspeciality hospital will be constructed...The health conditions were very bad in 2005. There was a… pic.twitter.com/tYLKedeuec