लोकसभा चुनाव से पहले बिहार राजनीति में बड़ा बदलाव, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से दिया इस्तीफा

Highlights बिहार राजनीति में बड़ा बदलाव जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से दिया इस्तीफा वह नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थें

पटना: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। मंगलवार को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता संतोष सुमन मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं।

संतोष सुमन नीतीश सरकार में अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण मंत्री थे। बताया जा रहा है कि ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब उन्होंने वित्त मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात की।

इससे पहले, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने आज ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव में हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं।

Hindustani Awam Morcha (Secular) chief Jitan Ram Manjhi's son, Dr. Santosh Kumar Suman resigns as a minister of the grand alliance government in Bihar.



