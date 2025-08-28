जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की सूचना देने वालों को बिहार पुलिस देगी 50,000 रुपए का इनाम, मोतिहारी पुलिस ने जारी किया नंबर

By एस पी सिन्हा | Updated: August 28, 2025 18:04 IST2025-08-28T18:04:03+5:302025-08-28T18:04:22+5:30

Bihar Police: लोगों से भी अपील की गई है कि किसी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

Bihar Police will give a reward of Rs 50000 to those who give information about Jaish-e-Mohammed terrorists Motihari Police released the number | जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की सूचना देने वालों को बिहार पुलिस देगी 50,000 रुपए का इनाम, मोतिहारी पुलिस ने जारी किया नंबर

जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की सूचना देने वालों को बिहार पुलिस देगी 50,000 रुपए का इनाम, मोतिहारी पुलिस ने जारी किया नंबर

Bihar Police: पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकियों के नेपाल के रास्ते बिहार में घुसने की खबर के बाद बिहार से सटे भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। जिले की पुलिस ने बताया कि नेपाल के रास्ते बिहार में तीन पाकिस्तानी आतंकी प्रवेश किए हैं। इस खतरे को देखते हुए पुलिस ने संदिग्धों की गिरफ्तारी या सुराग देने वालों के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है।

एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि नेपाल की ओर से 3 पाकिस्तानी आतंकियों के प्रवेश की सूचना मिली है। पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी है। हर आने-जाने वाले की सघन जांच हो रही है। संदिग्धों की सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा।

उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए विशेष नंबर जारी किए हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलने पर तुरंत नजदीकी थाना को सूचना दें या फिर 112 पर कॉल करें। साथ ही एसपी मोतिहारी के मोबाइल नंबर 9031827100 और 9431822988 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए भी सूचना दी जा सकती है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।

खुफिया जानकारी के मुताबिक, नेपाल के रास्ते तीन पाकिस्तानी आतंकी हसनैन हुसैन, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान भारत में दाखिल हुए हैं। वहीं, एसएसबी के जवानों को भारत-नेपाल सीमा पर तैनाती बढ़ाने का आदेश दिया गया है। खासकर पगडंडी और छोटे रास्तों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल से आने वाले हर व्यक्ति की कड़ी जांच की जा रही है।

वाहनों, सामान और संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। बता दें कि इस अलर्ट के बाद बॉर्डर इलाकों में पुलिस, एसएसबी और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीमें सक्रिय हो गई हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि किसी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

जानकारी के मुताबिक, तीनों आतंकी में पहला हसनैन अली है, जो रावलपिंडी (पाकिस्तान) का निवासी है. दूसरा आदिल हुसैन, जो उमरकोट (पाकिस्तान) का निवासी है, जबकि तीसरा आतंकी मोहम्मद उस्मान है, जो बहावलपुर (पाकिस्तान) का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। इनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई है।

Web Title: Bihar Police will give a reward of Rs 50000 to those who give information about Jaish-e-Mohammed terrorists Motihari Police released the number

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Jaish e MohammedterroristBihar Assembly Election 2025Bihar Policeजैश-ए-मोहम्मदआतंकवादीबिहार विधानसभा चुनाव 2025