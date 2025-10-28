'बहन है तो क्या हुआ, गर्मी कम दिखाओ': रेस्टोरेंट में बिहार पुलिस अधिकारी द्वारा भाई-बहन के साथ की बदतमीजी करने का वीडियो वायरल | WATCH

पटना: बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने पुलिस के बर्ताव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और राज्य में कानून-व्यवस्था की खराब हालत को उजागर किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर कथित तौर पर बदतमीजी करते और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है।

बताया जा रहा है कि उसने कटिहार ज़िले के एक रेस्टोरेंट में एक भाई-बहन के साथ बदतमीजी की। यह पूरी घटना रेस्टोरेंट के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना कटिहार के बरसोई में हुई, जब भाई-बहन रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे थे और कुछ पुलिस ऑफिसर रूटीन इंस्पेक्शन के लिए रेस्टोरेंट में आए और भाई-बहन से उनकी बहस हो गई।

सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि सब-इंस्पेक्टर अन्य पुलिसवालों के साथ रेस्टोरेंट में घुसता है और उस लड़के से लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर उसने जवाब दिया कि वह उसकी बहन है। ऑफिसर गुस्से में चिल्लाया और कहा, "बहन है, तो ऐसे काहे बोलता है।" उसने यह भी कहा, "बोलने का लहजा ठीक नहीं है।"

फिर उस जवान आदमी ने कहा, "नॉर्मल बात की तो आप चिल्लाने लगे।" ऑफिसर ने कहा, "चिल्लाने क्या लगे, बहन है, यह कोई तरीका नहीं है। मेरा काम है पूछना।" फिर उसने कहा, "गर्मी कम दिखाओ।" इस पर आदमी ने कहा, "आप गर्मी दिखा रहे हैं।"

फिर वह औरत अपने मोबाइल फोन से पुलिस ऑफिसर की रिकॉर्डिंग करने लगती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर गुस्से में उसे मोबाइल फोन नीचे रखने और घटना को रिकॉर्ड न करने के लिए कहता है और कहता है, "कैमरा बंद करो।"

फिर पुलिस ऑफिसर उनका नाम पूछता है, जिस पर वे जवाब देते हैं और फिर पुलिस ऑफिसर पूछता है, "क्या करते हो?" आदमी ने गुस्से में जवाब दिया, "क्या करते हैं छोड़िए ना।" ऑफिसर ने कहा, "पूछना हमारी ड्यूटी है।" आदमी ने कहा कि वह उन्हें भड़का रहा है, जिस पर ऑफिसर ने जवाब दिया कि वह उन्हें नहीं भड़का रहा है।

ऑनलाइन गुस्सा

इस वीडियो से ऑनलाइन काफी गुस्सा भड़का है, इंटरनेट यूज़र्स बिहार पुलिस पर घमंड और पावर के गलत इस्तेमाल के लिए आलोचना कर रहे हैं। कई यूज़र्स ने कमेंट किया कि ऐसी घटनाएँ दिखाती हैं कि पुलिस की गलत हरकतों की वजह से आम आदमी को कितना परेशान होना पड़ता है। सोशल मीडिया यूज़र्स ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।

पुलिस कार्रवाई

इस मामले में आरोपी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ किसी भी पुलिस कार्रवाई की कोई रिपोर्ट नहीं है और न ही पुलिस वालों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज होने की कोई खबर है।

