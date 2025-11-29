सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड खाली कर नए बंगले 39 हार्डिंग रोड नहीं जाएंगे?, महुआ बाग स्थित अपने नवनिर्मित मकान में शिफ्ट होंगे लालू यादव
By एस पी सिन्हा | Updated: November 29, 2025 17:13 IST2025-11-29T17:12:54+5:302025-11-29T17:13:41+5:30
परिसर में बड़ा प्रवेश द्वार, विस्तृत परिसर, मीटिंग हॉल और करीब नौ कमरों वाला मुख्य आवास बनाया जा रहा है।
पटनाः बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद राजद के द्वारा यह ऐलान किए जाने के बाद कि वे लोग नए बंगले 39 हार्डिंग रोड में नही जाएंगे। इसको लेकर सियासत गर्मायी हुई है। इस बीच यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या लालू यादव का परिवार महुआ बाग स्थित अपने नवनिर्मित मकान में तो शिफ्ट करेगा? दरअसल, राजधानी पटना के महुआ बाग स्थित इस दो मंजिला भवन का निर्माण तेजी से जारी है। परिसर में बड़ा प्रवेश द्वार, विस्तृत परिसर, मीटिंग हॉल और करीब नौ कमरों वाला मुख्य आवास बनाया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव शनिवार को स्वयं निर्माण स्थल पर पहुंचे और अंदर तक जाकर सभी हिस्सों का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इंटीरियर से लेकर लेआउट तक वह खुद निगरानी कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जैसे-जैसे निर्माण अंतिम चरण में पहुंचेगा, लालू यादव के परिवार का आधिकारिक शिफ्ट होना तय है।
राजनीतिक दृष्टि से भी इस नए आवास को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महुआ बाग में बन रहा यह भवन सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि लालू परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का नया केंद्र बनने की ओर बढ़ता कदम है। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला नया आवास आवंटित किया गया है।
लेकिन, नीतीश सरकार का यह बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर गया है और बड़ा मुद्दा बन गया है। राजद का कहना है कि वे पुराना बंगला खाली नहीं करेंगी। जबकि सरकार का रुख साफ है कि छह महीने के भीतर आवास खाली करना ही होगा। ऐसे में सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि लालू यादव का परिवार अब सरकारी बंगले के बदले अपने निजी मकान में शिफ्ट होना पसंद करेगा, ताकि भविष्य में उन्हें बंगले के झंझट से मुक्ति मिल सके।