पटना एयरपोर्ट पर बम की धमकी, बम निरोधक दस्ता जांच के लिए पहुंचा, तलाशी जारी

पटना: बिहार की राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर बम रखे होने की धमकी मिली है। एक फोन कॉल के जरिए यह धमकी दी गई। इसके बाद आननफानन में बम निरोधक दस्ता पटना एयरपोर्ट पहुंचा और पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है।

सामने आई जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह 10.47 बजे बम की धमकी फोन के जरिए पटना एयरपोर्ट को मिली। इसके बाद बम निरोधक दस्ता को इसकी जानकारी दी गई। हालांकि, पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन जारी है।

#WATCH | Bihar: Bomb Squad team arrives at the Patna airport after a bomb threat call was received here.



More details awaited. pic.twitter.com/43Ckq90y1M