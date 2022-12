'अपराध और अपराधी दोनों मुझे बर्दाश्त नहीं', नए डीजीपी आरएस भट्टी ने कहा-अपराध नियंत्रण पर ध्यान दीजिए, जानें छपरा जहरीली शराब पर क्या बोले

Highlights बिहार के सभी जोन के आईजी और डीआईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। एसपी समेत सभी एसडीपीओ के साथ-साथ सभी थानेदारों और आउटपोस्ट के प्रभारियों को शामिल किया गया। अपराध नियंत्रण को लेकर खास निर्देश दिया।

पटनाः बिहार में डीजीपी का पदभार संभालने के बाद आरएस भट्टी एक्शन मोड में आ गए हैं। राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून- व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नए डीजीपी ने आज पुलिस मुख्यालय में सभी बड़े अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक किया। इस बैठक में बिहार के सभी जोन के आईजी और डीआईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

साथ ही सभी जिलों के एसएसपी/ एसपी समेत सभी एसडीपीओ के साथ-साथ राज्य के सभी थानेदारों और आउटपोस्ट के प्रभारियों को शामिल किया गया। इस बैठक में उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर खास निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'अपराध और अपराधी दोनों मुझे बर्दाश्त नहीं'।

IPS officer Rajender Singh Bhatti takes charge as the new Director General of Police (DGP) of Bihar pic.twitter.com/pWbQNs0qgR