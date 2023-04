Bihar MLC Election Result: कोसी से जदयू के संजीव कुमार सिंह जीते, बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार को 8093 वोट से हराया, जानें और 4 सीट का हाल

Highlights बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार को 8093 वोट से हराया। विभिन्न हिस्सों में 631 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था। दो सीट पर भाजपा और एक सीट पर महागठबंधन आगे है।

Bihar MLC Election Result: बिहार विधान परिषद की तीन शिक्षक और दो स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना जारी है। कोसी शिक्षक सीट से भाजपा को झटका लगा है। जदयू प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने बाजी मार ली है। बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार को 8093 वोट से हराया।

संजीव कुमार सिंह को 8692 मत मिले और रंजन कुमार को 599 वोट मिले हैं। कोसी से जदयू के संजीव कुमार सिंह जीते। सारण से प्रशांत किशोर के उम्मीदवार अशफाक अहमद आगे चल रहे हैं। गया में बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बना है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 631 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था। दो सीट पर भाजपा और एक सीट पर महागठबंधन आगे है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि कुल 2,75,436 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतगणना पांच अप्रैल को होगी। गया और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और सारण तथा गया स्नातक सीटों पर चुनाव इसलिए जरूरी था क्योंकि उनके संबंधित सदस्य मई में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

