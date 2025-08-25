अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के पास 150 करोड़ से अधिक संपत्ति, तेजस्वी यादव ने लिखा-दो बड़े मंत्रियों के मनमुटाव में छापेमारी, 10 करोड़ रुपए जलाए!

Highlights ईओयू गेट पर पहुंची, दरवाजा खोलने में घंटों लगे लेकिन तब तक अंदर रखे 10 करोड़ रुपए जला दिए गए। मंत्री कौन है और आजकल विभाग की काली कमाई से स्वयं के (पार्टी के नहीं) हेलीकॉप्टर से उड़ रहे है। हाल ही में ईओयू ने भ्रष्ट इंजीनियर के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद की।

पटनाः बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के करीब 150 करोड़ से अधिक संपत्ति का मालिक होने का मामला सामने आने के बाद सियासत गर्म गई है। अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को सुबह- सुबह ट्वीट कर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पिछले दिनों भ्रष्ट इंजीनियर के घर हुए छापेमारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दो बड़े मंत्रियों के मनमुटाव में इंजीनियर के आवास पर छापेमारी हुई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि 10 करोड़ रुपए जलाए!

प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार प्रदत्त भ्रष्टाचार का बिहार में यह आलम है कि भ्रष्टाचार के अरबों रुपए की बंदरबांट में दो बड़े मंत्रियों के हुए मनमुटाव में एक ने EOU से एक इंजीनियर के यहाँ छापा मरवाया गया।



तेजस्वी यादव ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार प्रदत्त भ्रष्टाचार का बिहार में यह आलम है कि भ्रष्टाचार के अरबों रुपए की बंदरबांट में दो बड़े मंत्रियों के हुए मनमुटाव में एक ने ईओयू से एक इंजीनियर के यहां छापा मरवाया गया। ईओयू गेट पर पहुंची, दरवाजा खोलने में घंटों लगे लेकिन तब तक अंदर रखे 10 करोड़ रुपए जला दिए गए।

जले हुए नोटों की राख से पाइप बंद हो गए। तब बचे-खुचे नोट बरामद हुए। उन्होंने आगे लिखा है कि पूरा बिहार जानता है कि वो मंत्री कौन है और आजकल उस विभाग की काली कमाई से स्वयं के (पार्टी के नहीं) हेलीकॉप्टर से उड़ रहे है। उल्लेखनीय है कि, हाल ही में ईओयू ने भ्रष्ट इंजीनियर के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद की।

ईओयू ने 35 लाख रुपए नगद बरामद किए तो वहीं डर से पत्नी ने करीब 20 लाख रुपए जला दिए। ईओयू की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। दरअसल, ईओयू ने ग्रामीण कार्य विभाग के सीतामढ़ी डिवीजन में तैनात अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय पर बड़ी कार्रवाई की है।

छापेमारी में उनके पटना स्थित घर से करीब 35 लाख रुपए नकद, करोड़ों की जमीन और निवेश से जुड़े कागजात, जेवरात और लगभग 20 लाख रुपए के अधजले नोट बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार देर रात ईओयू की टीम सूचना के आधार पर पटना के भूतनाथ रोड स्थित विनोद राय के घर पहुंची। लेकिन उनकी पत्नी ने गेट खोलने से इनकार कर दिया और शोर मचाने लगी।

टीम पूरी रात बाहर इंतजार करती रही। सुबह करीब 5 बजे घर के अंदर से जलने की बदबू आने पर जबरन दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था घर में नोट जलाकर नाली में बहाए जा रहे थे।बता दें कि विनोद कुमार राय पर आय से अधिक संपत्ति यानी डीए का केस दर्ज होगा। इसके अलावे साजिश करने, साक्ष्य मिटाने, नोट जलाने और सरकारी काम में बाधा डालने का भी केस दर्ज हो गया है।

यह मामला ईडी को भी भेजा जा सकता है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि फिलहाल जांच के लिए गठित दो टीमें सीतामढ़ी और समस्तीपुर में जांच कर रही हैं। जल्द ही इस मामले में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ सकती हैं।

ईओयू की दबिश का पता चलते ही पति-पत्नी ने नोटों को जलाकर टॉयलेट में डाल दिया था। इधर, इसको लेकर प्रारंभिक पूछताछ में अधीक्षण अभियंता से जो जानकारियां हासिल हुई हैं। उनके आधार पर अब ईओयू की नजरें अब अभियंता के पैतृक जिले समस्तीपुर और उनके पदस्थापन स्थल पर है। गिरफ्तार अधीक्षण अभियंता ने जिलों में अभियंताओं के सफेदपोश व ठेकेदारों के साथ गठजोड़ की जानकारी दी थी।

इसके बाद ईओयू की गठित दो अलग-अलग टीम इन जिलों में संभावितों से पूछताछ कर सूचनाओं के सत्यापन में जुट गई है। वहीं, धनकुबेर अधीक्षण अभियंता विनोद राय 24 घंटे से जेल में है। ईओयू की टीम ये पता करने में जुटी है कि विनोद राय 4 करोड़ लेकर मधुबनी से चले थे वो पैसा कहां गया? उसने उस पैसे को किस नेता-मंत्री-अधिकारी को दे दिया?

जांच टीम को सूचना मिली थी कि ये रकम सफेदपोश लोगों को दी जानी थी। ये सफेदपोश लोग कौन हो सकते हैं? सूत्रों के अनुसार ये रकम टेंडर और बिल पास करने को लेकर लिए गए थे। एक सफेदपोश को भी इसमें से मोटी रकम की डिलीवरी होनी थी। जेल सूत्रों की मानें तो विनोद राय को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है।

डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है। पहली रात विनोद राय ने ना खाना खाया, ना ही सोया। वो सिर्फ यही कहते रहे- बच्चों से बात करवा दीजिए, मेरी पत्नी कैसी है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। वहीं, पत्नी बबली कुमार अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही वह ठीक होंगी, उन्हें भी जेल भेजा जाएगा।

पत्नी पर भ्रष्टाचार में सहयोग करने, करेंसी जलाने, पुलिस की जांच और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि विनोद कुमार राय पर आय से अधिक संपत्ति यानी डीए का केस दर्ज होगा। इसके अलावे साजिश करने, साक्ष्य मिटाने, नोट जलाने और सरकारी काम में बाधा डालने का भी केस दर्ज हो गया है। यह मामला ईडी को भी भेजा जा सकता है।

ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि फिलहाल जांच के लिए गठित दो टीमें सीतामढ़ी और समस्तीपुर में जांच कर रही हैं। जल्द ही इस मामले में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ सकती हैं।

