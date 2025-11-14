Bihar Latest Updates: 202 पर NDA, महागठबंधन खाते में 35 सीट, अन्य के पास 6 सीट, देखिए पार्टीवार आंकड़े

Highlights हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने पांच सीट पर जीत दर्ज की है। भाकपा (माले) लिबरेशन ने दो सीट और माकपा ने एक सीट जीती है। राजद ने 25 सीट जीती हैं। कांग्रेस ने 6 सीट जीती हैं।

पटनाः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, गठबंधन अब तक 243 में से 202 सीट जीत चुका है। भाजपा 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उसकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने 85 सीट जीती हैं। लोजपा (राम विलास) ने 19 सीट जीती हैं। हम (से) ने 5 सीट जीती हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीट जीती हैं।

Bihar Election Result 2025 LIVE: पार्टीवार

भारतीय जनता पार्टी- 89

जनता दल (यूनाइटेड)- 85

राष्ट्रीय जनता दल- 25

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)- 19

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- 6

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन- 5

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)- 5

राष्ट्रीय लोक मोर्चा- 4

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन)-2

भारतीय समावेशी पार्टी-1

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)- 1

बहुजन समाज पार्टी- 1

राजग खेमे के प्रमुख विजेताओं में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री प्रेम कुमार, महेश्वर हजारी, संजय सरावगी और भाजपा की मैथिली ठाकुर शामिल हैं। विपक्षी खेमे से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और ‘इंडिया’ गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव, दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब और भाकपा (माले) लिबरेशन के संदीप सौरव प्रमुख विजेताओं में रहे।

‘इंडिया’ गठबंधन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और अब तक वह केवल 35 सीट ही जीत सका है। राजद ने 25 सीट जीती हैं। कांग्रेस ने 6 सीट जीती हैं। भाकपा (माले) लिबरेशन ने दो सीट और माकपा ने एक सीट जीती है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने पांच सीट पर जीत दर्ज की है।

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल छह ही सीट पर चुनाव जीत सकी

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीट पर चुनाव लड़ा और केवल छह सीट ही जीत सकी। कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार कुटुम्बा सीट से हार गए, निवर्तमान विधानसभा में विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा सीट पर जद (यू) उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी ने 18,368 मतों के अंतर से हराया।

कांग्रेस के जो छह उम्मीदवार जीते उनमें सुरेंद्र प्रसाद (वाल्मीकि नगर), अभिषेक रंजन (चनपटिया), मनोज विश्वास (फॉर्ब्सगंज), अबिदुर रहमान (अररिया), मोहम्मद कमरूल होदा (किशनगंज) और मनोहर प्रसाद सिंह (मनिहारी) शामिल हैं।

हम ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से निष्पक्ष नहीं था: राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे को चौंकाने वाला करार दिया और कहा कि विपक्षी गठबंधन एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सका, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर विश्वास जताया।

बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था।” उन्होंने लिखा कि यह संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। राहुल ने कहा, “कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।” बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र छह सीटों पर सिमट गई। वहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 200 से अधिक सीट हासिल हुईं।

