बिहारः मुख्यमंत्री नीतीश और जदयू से तकरार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी ने पार्टी छोड़ी, जानें क्या कहा

Highlights भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने में शर्म आ रही है? एक और कार्यकाल से इनकार करने के बाद अपना मंत्रिपद छोड़ना पड़ा था।

पटनाः पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता आरसीपी सिंह ने आज मुस्तफापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने की घोषणा की और अपनी पार्टी बनाने की बात कही। इसके कुछ घंटे पहले यह खबर आयी थी कि पार्टी ने कुछ अज्ञात कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

जदयू से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने नालंदा में कहा कि आपने पार्टी में जांच एजेंसी बना रखी है क्या? नोटिस में लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने में शर्म आ रही है? मेरे पास जो भी संपत्ति है वो पेंशन से है। मैंने कभी कुछ नहीं खरीदा है।

जद (यू) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह को पार्टी द्वारा राज्यसभा का एक और कार्यकाल से इनकार करने के बाद अपना मंत्रिपद छोड़ना पड़ा था। उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा नालंदा जिले स्थित अपने पैतृक आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की।

Bihar | Whenever my party workers or their family members have been in some trouble, I have offered help to them. If you have resentment against me, deal with me: RCP Singh after resigning from JD(U) pic.twitter.com/WJzJb1o6Ir