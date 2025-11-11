Bihar Exit Polls: प्रशांत किशोर की जनसुराज वोटरों को प्रभावित करने में रहीं नाकाम, 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान

November 11, 2025

243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जादुई आंकड़ा 122 है। हालांकि, नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर पोल करने वालों को प्रभावित करने में नाकाम रहे हैं, मैट्रिज़ ने JSP को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि दैनिक भास्कर ने 0 से 3 सीटें बताई हैं।

Bihar Exit Polls: सात एग्जिट पोल के मुताबिक, बीजेपी के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बिहार में फिर से सत्ता में वापसी कर सकता है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में NDA को 145 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि मैट्रिज़ ने 147 से 167 सीटों का अनुमान लगाया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जादुई आंकड़ा 122 है। हालांकि, नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर पोल करने वालों को प्रभावित करने में नाकाम रहे हैं, मैट्रिज़ ने JSP को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि दैनिक भास्कर ने 0 से 3 सीटें बताई हैं।

चाणक्य स्ट्रैटेजीज़, दैनिक भास्कर, JVC, मैट्रिज़, P-मार्क और पीपल्स इनसाइट समेत सभी पोलस्टर्स ने प्रशांत किशोर की पार्टी के डबल-डिजिट का आंकड़ा पार करने का अनुमान नहीं लगाया है। JVC एग्जिट पोल के मुताबिक, NDA को 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि पीपल्स पल्स और पीपल्स इनसाइट ने भविष्यवाणी की है कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन को कम से कम 133 सीटें मिलेंगी।

महागठबंधन दूसरे नंबर पर काफी पीछे है, दैनिक भास्कर ने इंडिया ब्लॉक के लिए 73 से 91 सीटों का अनुमान लगाया है, JVC ने 88 से 103 सीटों का और मैट्रिज़ ने 147 से 167 सीटों का अनुमान लगाया है। हालांकि, एग्जिट पोल वोटरों के मूड की एक झलक दिखाते हैं, लेकिन पिछले चुनावों से पता चला है कि पोल करने वाले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए, इन आंकड़ों को सावधानी से लेना चाहिए।

नतीजे चाहे जो भी हों, ये चुनाव बिहार के लिए एक युग का अंत होगा, क्योंकि यह व्यापक रूप से माना जा रहा है कि यह JD(U) सुप्रीमो नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, जो पिछले 19 सालों से ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं। उनके RJD के साथी लालू प्रसाद यादव पहले ही अपनी पार्टी की कमान अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को सौंप चुके हैं, जो विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।

