Bihar Exit Poll Results 2025: एक्सिस माई इंडिया बुधवार शाम 5.30 बजे बताएगा एग्जिट पोल के नतीजे, प्रदीप गुप्ता ने बताया कारण
By रुस्तम राणा | Updated: November 11, 2025 22:08 IST2025-11-11T22:08:47+5:302025-11-11T22:08:53+5:30
याद रखें, एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। बिहार चुनाव 2025 का असली नतीजा जानने के लिए वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
Bihar Exit Poll Results 2025: चुनावी एक्सपर्ट प्रदीप गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि बिहार चुनाव 2025 के लिए उनका एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल बुधवार को जारी किया जाएगा, जबकि ज़्यादातर एजेंसियों ने अपने नंबर एक दिन पहले ही बता दिए हैं।
मंगलवार को जारी किए गए ज़्यादातर एग्जिट पोल में यह अनुमान लगाया गया था कि नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) दो चरणों में हुए चुनावों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस वाले महागठबंधन पर निर्णायक जीत के साथ बिहार चुनाव 2025 जीतेगा।
पोल करने वाली कंपनी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "बिहार चुनावों के लिए एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कल 12 नवंबर 2025 को शाम 5:30 बजे से जारी किया जाएगा।" चार एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक, NDA को 243 सीटों वाली विधानसभा में 133 से 167 सीटें मिलने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है।
The wait is almost over!— Axis My India (@AxisMyIndia) November 11, 2025
Axis My India exit poll for Bihar elections will be released tomorrow on 12th November 2025 from 5:30 pm onwards!
Stay Tuned to find out!#BiharElections2025#PradeepGupta#ExitPoll2025@PradeepGuptaAMIpic.twitter.com/cFWOfSrK4d
एग्जिट पोल के मुताबिक, महागठबंधन, जिसमें RJD, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं, को 73 से 102 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज पार्टी को 0-5 सीटें मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि वह डिटेल में फील्ड वर्क, नंबर क्रंचिंग, डिटेल एनालिसिस और पोस्ट-पोल स्टडी के बाद नंबर्स जारी करेगा।
टुडेज़ चाणक्य बुधवार को आंकड़े जारी करेगा।
गुप्ता और उनकी एजेंसी, एक्सिस माई इंडिया, जो एग्जिट पोल के नतीजे जारी करती है, एक समय खुद को सबसे सटीक एग्जिट पोल बताने का दावा करती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023, लोकसभा चुनाव 2024 और हरियाणा विधानसभा चुनाव के उसके एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल भी सही नहीं थे।
2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में, एक्सिस माई इंडिया ने AAP के लिए 15-20 सीटें, BJP के लिए 45-55 सीटें और कांग्रेस के लिए शून्य सीटों का अनुमान लगाया था। आखिरकार, BJP ने दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें जीतीं, जबकि AAP ने 22 सीटें जीतीं। कांग्रेस इस साल दिल्ली चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई।
एक अन्य पोल सर्वेक्षक, टुडेज़ चाणक्य भी बुधवार को अपने आँकड़े जारी करेगा, जो सामान्य तिथि से एक दिन बाद है। पोल सर्वेक्षक ने X पर एक पोस्ट में कहा, "हम बिहार विधानसभा चुनावों पर अपना विश्लेषण कल 12 नवंबर 2025 को जारी करेंगे, कृपया ध्यान दें।"
याद रखें, एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। बिहार चुनाव 2025 का असली नतीजा जानने के लिए वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।