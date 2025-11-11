Bihar Exit Poll Result 2025: एनडीए को 147-167 सीट, महागठबंधन को 70-90 सीट?, Matrize-IANS एक्जिट पोल

Highlights Bihar Exit Poll Result 2025 Live: दो चरणों के चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। Bihar Exit Poll Result 2025 Live: सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतनी होती हैं। Bihar Exit Poll Result 2025 Live: अपनी-अपनी सीटों पर कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा।

नई दिल्लीः बिहार चुनाव में मतदान खत्म हो गया और 14 नवंबर को मतगणना है। 6 और 11 नवबंर को दो चरण में मतदान कराया गया। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक में टक्कर है। हालांकि प्रशांत किशोर भी टक्कर में हैं। जन सुराज पहली चुनावी मैदान में है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, लोक गायिका मैथिली ठाकुर (अलीनगर), जेडी(यू) के अनंत कुमार सिंह (मोकामा) को अपनी-अपनी सीटों पर कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। 243 विधानसभा सीटों में से, किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतनी होती हैं।

1. Bihar Exit Poll Result 2025: Matrize-IANS-

एनडीएः 147-167

महागठबंधनः 70-90

जन सुराजः 0-2

अन्यः 2-8।

2. Bihar Exit Poll Result 2025: पीपल्स इंसाइट-

एनडीएः 133-148

महागठबंधनः 87-102

जन सुराजः 0-2

अन्यः 3-6।

3. Bihar Exit Poll Result 2025: जेवीसी पोल-

एनडीएः 130-150

महागठबंधनः 88-103

जन सुराजः 0-2

अन्यः 3-6।

4. Bihar Exit Poll Result 2025: दैनिक भाष्कर-

एनडीएः 145-160

महागठबंधनः 73-91

जन सुराजः 0-2

अन्यः 5-10।

5. Bihar Exit Poll Result 2025: पीपुल्स पल्स-एनडीटीवी इंडिया

एनडीए: 133-159

महागठबंधन: 75-101

अन्य: 02-08।

6. Bihar Exit Poll Result 2025: ईटी एग्जिट पोल-

एनडीएः 135-150

महागठबंधनः 88-103

अन्यः 3-7।

7. Bihar Election 2025 Exit Polls Results Live Updates: दिल्ली सट्टा बाजार अनुमान-

भाजपा: 69-71

जदयू: 59-61

राजद: 67-69

एनडीए: 142-145

महागठबंधन: 88-91

भविष्यवाणी: एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने की उम्मीद।

