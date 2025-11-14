'आज तेजस्वी फेलस्वी हो गया', चुनावी नतीजों पर बोले तेज प्रताप, मोदी-नीतीश की तारीफ की लगाई झड़ी

Bihar Elections Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग साफ हो गए हैं। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ एनडीए की वापसी हो रही है। इसी के साथ महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। वहीं, पहली बार अलग पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे तेज प्रताप की पार्टी भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है।

हालांकि, तेज प्रताप यादव ने एनडीए की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है। और अपने भाई तेजस्वी यादव पर करारा तंज कसा है। तेज प्रताप ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। आज के परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूँ। हमारी हार कर भी जीत हुई है क्योंकि बिहार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुषासन और शिक्षा की होगी।

लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, "मैंने पहले ही कहा था इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी और आज कहना नहीं, साफ़-साफ़ दिख भी गया! मैं तो हारकर भी जीता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है।लेकिन सच्चाई कड़वी है इन जयचंदों ने RJD को भीतर से खोखला कर दिया, बरबाद कर दिया। इसी वजह से आज तेजस्वी फेलस्वी हो गया।"

पीएम मोदी और नीतीश की जमकर की तारीफ

तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जीत के बधाई देते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। लालू यादव के बड़े बेटे ने कहा कि बिहार ने सुषासन की सरकार चुनी है हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के हित में हर कदम पर रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। ये जीत हमारे यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके जादुई नेतृत्व का कमाल है। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुसाशन को खुले दिल से अपनाया है। बिहार की यह ऐतिहासिक जीत भारत के गृहमंत्री और बीजेपी के चाणक्य माननीय अमित शाह जी, तथा भारत सरकार में मंत्री और बीजेपी बिहार के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की कूटनीति, दूरदृष्टि और दिन-रात किए गए परिश्रम का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि इस विजय का सबसे बड़ा कारण NDA की अटूट एकता है। NDA गठबंधन की सभी पाँचों पार्टियों — ‘पाँच पांडवों’ ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, और जनता ने अपना विश्वास, मत और भरपूर समर्थन देकर इस एकता को विजय की शक्ति में बदल दिया।यह जीत बिहार की जनता की है, यह जीत विश्वास की है,यह जीत विकास और सुशाशन के संकल्प की है।



Web Title: Bihar Elections Result 2025 Tej Pratap Yadav said Tejashwi failed sharply today and Praised Modi-Nitish