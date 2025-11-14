Bihar Elections Result 2025: बिहार में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने बताया नया फॉर्मूला, जानें क्या कुछ कहा?

November 14, 2025

Bihar Elections Result 2025:भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, मैं बिहार की जनता को उनके द्वारा दिए गए प्रचंड जनादेश के लिए हार्दिक बधाई और आभार व्यक्त करता हूं।

Bihar Elections Result 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंच कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने एनडीए की जीत पर बिहार की जनता को "प्रचंड जनादेश" देने के लिए बधाई दी।

नतीजों को आकार देने में महिलाओं और युवाओं की भूमिका पर ज़ोर देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "बिहार में कुछ दलों ने 'माई' का तुष्टिकरण का फ़ॉर्मूला गढ़ा था। लेकिन आज की जीत ने एक नया सकारात्मक 'माई' फ़ॉर्मूला दिया है, और वह है महिला और युवा।"

पीएम मोदी ने कहा, "आज बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, और इसमें हर धर्म और हर जाति के युवा शामिल हैं। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगलराज वालों के पुराने सांप्रदायिक 'माई' फॉर्मूले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है।"

उन्होंने जम्मू-कश्मीर के नगरोटा और ओडिशा के नुआपाड़ा के मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा, "उन्होंने उपचुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित की है। आज का दिन सिर्फ़ एनडीए की ही जीत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की भी जीत है। यह भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों की जीत है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग में जनता के विश्वास को और मजबूत किया है।"

दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जय छठी मैया, यह एक बड़ी जीत है, एक अटूट विश्वास है, बिहार की जनता ने सबको पूरी तरह से परास्त कर दिया है।" उन्होंने आगे कहा, "हम जनता के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से लोगों को खुश करते रहते हैं और हमने लोगों का दिल जीत लिया है। और इसीलिए पूरे बिहार ने कहा है 'फिर एक बार एनडीए सरकार'।"

मोदी ने जंगलराज और कट्टा सरकार पर अपना रुख दोहराते हुए कहा, "जब मैं बिहार चुनाव में जंगलराज और कट्टा सरकार की बात करता था, तो राजद पार्टी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। लेकिन इससे कांग्रेस के लोगों को ठेस पहुँची थी। आज मैं दोहराना चाहता हूँ कि कट्टा सरकार बिहार में कभी नहीं लौटेगी। बिहार की जनता ने एक विकसित और समृद्ध बिहार के लिए वोट दिया है।"

उन्होंने रिकॉर्ड मतदान को याद करते हुए कहा, "चुनाव प्रचार के दौरान, मैंने बिहार की जनता से रिकॉर्ड मतदान का आग्रह किया था और बिहार की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार की जनता से एनडीए की शानदार जीत सुनिश्चित करने का आग्रह किया था और बिहार की जनता ने मेरे इस अनुरोध का सम्मान किया है।"

मोदी ने इस जनादेश को 2010 के बाद से बिहार का सबसे मज़बूत जनादेश बताते हुए कहा, "2010 के बाद, बिहार ने एनडीए को अपना सबसे मज़बूत जनादेश दिया है। मैं एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की जनता को उनके समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।" 

उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान की भी प्रशंसा करते हुए कहा, "इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग में जनता के विश्वास को और मज़बूत किया है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ता मतदान, वंचितों और शोषितों का बढ़ता मतदान, चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह वही बिहार है जहाँ कभी माओवादी आतंक का बोलबाला था। नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान दोपहर 3 बजे खत्म हो जाता था। लेकिन इस चुनाव में बिहार के लोगों ने बिना किसी डर, उत्साह और उमंग के साथ मतदान किया है। आप भी जानते हैं कि जंगलराज के ज़माने में बिहार में क्या होता था। मतदान केंद्रों पर खुलेआम हिंसा होती थी। मतपेटियाँ लूट ली जाती थीं। आज, उसी बिहार में रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। सभी का वोट दर्ज हुआ है। सभी ने अपनी पसंद से वोट डाला है।"

उन्होंने बिहार को लोकतंत्र का प्रतीक बताते हुए कहा, "बिहार वह धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को कुचल दिया है। बिहार ने एक बार फिर दिखा दिया है, 'झूठ हारता है, जनता का विश्वास जीतता है।' जनता ने झूठे वादों और आपराधिक तत्वों पर भरोसा करने वालों को निर्णायक रूप से नकार दिया है।"

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुँचे और पारंपरिक गमछा लहराते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने जयकारे लगाए, नारे लगाए और तालियाँ बजाईं। जश्न एनडीए की अपेक्षित भारी जीत की व्यापकता को दर्शाता है।

