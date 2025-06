Bihar Chunav: ‘लालूजी का लड़का 9वीं पास नहीं किया…’: पीके ने बिहार में बेरोजगारी को लेकर पूर्व सीएम पर कटाक्ष किया

Highlights सारण में एक रैली में बोलते हुए, जन ​​सुराज संस्थापक ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना कहा- लालू जी का लड़का 9वीं कक्षा पास नहीं कर पाया, पर चाहते हैं कि बिहार का राजा बने

पटना: राजनेता प्रशांत किशोर ने बिहार में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को लेकर अपने प्रतिद्वंद्वी राजद प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। नवगठित (अक्टूबर 2024) जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने व्यंग्यात्मक रूप से दिग्गज नेता पर कटाक्ष किया कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा, जो “9वीं कक्षा पास नहीं कर पाया” “बिहार का राजा बने”, और कहा कि स्नातक युवाओं को “अभी भी नौकरी नहीं मिल रही है”।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सारण में एक रैली में बोलते हुए, जन ​​सुराज संस्थापक ने कहा, “... हमें लालू प्रसाद यादव से सीखने की ज़रूरत है कि बच्चों की चिंता कैसे की जाती है... लालू जी के बेटे ने 9वीं कक्षा पास नहीं की, लेकिन लालू यादव अपने बच्चे के बारे में इतने चिंतित हैं कि वह अभी भी उसे बिहार का राजा बनाना चाहते हैं।”

उन्होंने कहा, "जब हम ऐसा कहते हैं तो लोग कहते हैं कि हम उनकी शिकायत करते हैं। नहीं! हम लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं... आप अपनी हालत देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर चुका है और ग्रेजुएशन भी कर चुका है, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है, यहां तक ​​कि चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रही है..."

#WATCH | Saran, Bihar: Jan Suraaj Founder Prashant Kishor says, "... We need to learn from Lalu Prasad Yadav how to worry about children... Lalu ji's son did not pass the 9th class, but Lalu Yadav is so worried about his child that he still wants him to become the king of Bihar.… pic.twitter.com/u0xMex67HT