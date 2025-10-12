बिहार चुनाव: जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने महागठबंधन पर कसा तंज, कहा- इन लोगों को पता है कि परिणाम क्या होगा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी गहमागहमी के बीच दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों को पता है कि क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होगा। अब नामांकन होने वाला है और हम लोग दिल्ली इसी तैयारी के तहत जा रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए पूरी जनता खड़ी है।

उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक कर दिया जाएगा और स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। तेजस्वी यादव द्वारा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के वादे पर तंज कसते हुए संजय झा ने कहा कि देख लीजिए क्या हालत है। जिन लोगों को नौकरी दी, उनसे जमीन ले ली गई और अब उसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

बिहार के युवाओं को नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। जब उनसे जदयू के कुछ नेताओं के राजद में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चुनाव के वक्त ऐसा होता है। टिकट के लिए लोग इधर-उधर जाते हैं, लेकिन असली मुद्दा यह है कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है।

Web Title: Bihar Elections: JDU's acting national president Sanjay Jha took a dig at the Grand Alliance, saying, "These people know what the outcome will be."