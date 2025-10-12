Bihar Elections: आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए प्रशांत किशोर के खिलाफ मामला दर्ज

पटना: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ वैशाली जिले के राघोपुर थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला उन शिकायतों के बाद दर्ज किया गया है कि किशोर सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ राघोपुर पहुँचे थे। स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) ने शनिवार को किशोर के चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने के बाद शिकायत दर्ज कराई।

राघोपुर में चुनावी रैली शुरू

प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने दावा किया कि वह तेजस्वी को उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में उसी तरह हराएँगे जैसे राहुल गांधी को अमेठी में हार मिली थी। किशोर का उत्साही समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों, फूल मालाओं और ज़ोरदार जयकारों के साथ स्वागत किया। राघोपुर पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर, गंगा के उस पार स्थित है और इसे तेजस्वी यादव का पारंपरिक गढ़ माना जाता है।

तेजस्वी यादव पर निशाना

अपनी रैली के दौरान, किशोर ने तेजस्वी के अपने क्षेत्रवासियों से जुड़ाव पर सवाल उठाया: "आपके विधायक दो बार उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या उन्होंने कभी आपकी समस्याएँ सुनी हैं?"

स्थानीय निवासियों ने कथित तौर पर दावा किया कि उन्हें तेजस्वी से मिलने में काफी मुश्किल हुई और उन्हें लगा कि उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया गया। राघोपुर जाने से पहले पटना में किशोर ने आगे कहा, "सुना जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उन्हें डर है, तो दोनों जगहों से लड़ें। लेकिन राघोपुर में उनका हश्र 2019 में राहुल गांधी जैसा होगा, जब वे दो सीटों से चुनाव लड़कर अमेठी हार गए थे।"

क्या किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे?

यह पूछे जाने पर कि क्या वह राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ेंगे, किशोर ने स्पष्ट किया: "जन सुराज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को होगी। राघोपुर से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर, सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का फैसला किया जाएगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह मैं हूँ या कोई और।"

राजनीतिक निहितार्थ

किशोर के राघोपुर में प्रवेश ने पहले ही राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है, क्योंकि मामला दर्ज होने से चुनाव नियमों के सख्त पालन पर प्रकाश डाला गया है। यह घटनाक्रम बिहार विधानसभा चुनावों की उच्च-दांव प्रकृति को रेखांकित करता है, जहाँ किशोर स्थापित राजनीतिक नेताओं को चुनौती देने और अपनी पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।

