बिहार चुनाव और उपचुनाव: 108.19 करोड़ रुपये जब्त?, 9.6 लाख लीटर शराब, 24.61 करोड़ के मादक पदार्थ, 5.8 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं बरामद

Bihar elections and by-elections: जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा।

Highlightsआयोग के अनुसार इनकी कुल कीमत 108.19 करोड़ रुपये से अधिक है।बिहार में दो चरणों में छह और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा और उपचुनावों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी।

नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग (ईसी) ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों ने चुनावी राज्य बिहार और अन्य प्रदेशों, जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं, से 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी, मादक पदार्थ, शराब और अन्य वस्तुएं जब्त की हैं। आयोग ने कहा कि तीन नवंबर तक विभिन्न राज्यों से 9.62 करोड़ रुपये नकद, 42.14 करोड़ रुपये कीमत की (9.6 लाख लीटर) शराब, 24.61 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ, 5.8 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 26 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अन्य वस्तुएं शामिल हैं। आयोग के अनुसार इनकी कुल कीमत 108.19 करोड़ रुपये से अधिक है।

बिहार में दो चरणों में छह और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। विधानसभा और उपचुनावों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी।

‘सी-विजिल’ ऐप पर दर्ज शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि उसने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को चुनाव के दौरान नकदी, मादक पदार्थ, शराब और प्रलोभन संबंधी अन्य वस्तुओं की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने और उसे रोकने का निर्देश दिया है। 

