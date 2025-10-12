Bihar Elections 2025: एनडीए गठबंधन में 6 सीटें मिलने पर क्या बोले जीतन राम मांझी

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शामिल दलों ने सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगा दी। गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (यूनाइटेड) दोनों दल 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इस चुनाव में जदयू और भाजपा में से कोई बड़ा भाई नहीं होगा।

शीट शेयरिंग फार्मूले के तहत चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) 29 सीटों पर ताल ठोकेगी। जबकि उपेंद्र कुशवाह की आरएलएम एवं जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवामी मोर्चा (हम) को 6-6 सीटें मिली हैं।

बिहार चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को छह सीटें मिलने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अपनी हामी भरी और इसे आलाकमान का फैसला बताया। उन्होंने कहा, "संसद में हमें केवल एक सीट दी गई थी - क्या हम नाराज थे? इसी तरह, अगर हमें छह सीटें मिलती हैं, तो यह आलाकमान का फैसला है। हम इसे स्वीकार करते हैं और हमें कोई शिकायत नहीं है..."





Patna, Bihar: On Hindustani Awam Morcha getting six seats to contest in Bihar Elections, Union Minister Jitan Ram Manjhi says, "In Parliament, we were given only one seat—were we upset? Similarly, if we get six seats, it is the decision of the high command. We accept it and have… pic.twitter.com/aFD76sAljU — IANS (@ians_india) October 12, 2025

बता दें कि राज्य की 243 सीटों वाले प्रदेश में विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।



Web Title: Bihar Elections 2025: What did Jitan Ram Manjhi say after getting 6 seats in the NDA alliance?