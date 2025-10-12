Bihar Elections 2025: बिहार के चुनावी प्रचार में उतरेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 20 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे

By राजेंद्र कुमार | Updated: October 12, 2025 17:11 IST2025-10-12T17:11:00+5:302025-10-12T17:11:00+5:30

बिहार चुनाव में 20 से अधिक चुनावी रैलियां को सीएम योगी संबोधित करेंगे. भाजपा नेताओं के अनुसार, बिहार के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में सीएम योगी की चुनावी रैली तय की गई हैं. 

Bihar Elections 2025: UP CM Yogi Adityanath will campaign in Bihar, will address 20 election rallies | Bihar Elections 2025: बिहार के चुनावी प्रचार में उतरेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 20 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे

Bihar Elections 2025: बिहार के चुनावी प्रचार में उतरेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 20 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे

लखनऊ: जहां महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जाएंगे. सीएम योगी का प्रचार अभियान अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा. बिहार चुनाव में 20 से अधिक चुनावी रैलियां को सीएम योगी संबोधित करेंगे. भाजपा नेताओं के अनुसार, बिहार के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में सीएम योगी की चुनावी रैली तय की गई हैं. 

इस फैसले के तहत उत्तरी बिहार के मिथिलांचल, सीतामढ़ी क्षेत्रों में जहां माता जानकी की जन्मभूमि है, वहां सीएम योगी की रैली होगी. मिथिला और अवध का संबंध सैकड़ों साल पुराना है. यहां सीएम योगी के प्रचार करने से गठबंधन को लाभ मिलेगा. इसी सोच के तहत इस क्षेत्र में सीएम योगी की रैली आयोजित करने का फैसला किया गया है. 

बिहार विधान सभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी की चुनावी रैलियां की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है. औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि सीएम योगी अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे.  सीएम योगी की छवि हिंदुत्ववादी नेता की है और बिहार में वह अपनी इसी छवि के अनुरूप एनडीए के उम्मीवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे.

Web Title: Bihar Elections 2025: UP CM Yogi Adityanath will campaign in Bihar, will address 20 election rallies

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025BiharYogi Adityanathबिहार विधानसभा चुनाव 2025बिहारयोगी आदित्यनाथ