बिहार चुनाव 2025: 'महागठबंधन दूसरे धर्मों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले और भी डिप्टी CM बनाएगा', तेजस्वी यादव का ऐलान
By रुस्तम राणा | Updated: October 24, 2025 15:29 IST2025-10-24T15:27:08+5:302025-10-24T15:29:10+5:30
महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा कि हम समाज के दूसरे धर्मों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे।
पटना: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के सुप्रीमो मुकेश सहनी को बिहार विधानसभा चुनाव के दो चरणों के लिए महागठबंधन का डिप्टी चीफ मिनिस्टर चेहरा घोषित किए जाने के एक दिन बाद, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में गठबंधन के सत्ता में आने के बाद "दूसरे धर्मों और समाज के अलग-अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले" और भी डिप्टी सीएम होंगे।
बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता ने बिहार के सहरसा में एक रैली में बोलते हुए कहा, "मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लोगों की आवाज़ उठाएंगे... हम समाज के दूसरे धर्मों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे।"
सहानी, महागठबंधन के डिप्टी CM चेहरा
सहानी को गुरुवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रैंड अलायंस का डिप्टी CM चेहरा घोषित किया गया। इसके अलावा, यादव को गठबंधन का सीएम उम्मीदवार बनाया गया। यह घोषणा कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने की, जो बुधवार को पटना में राजद नेताओं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से उनके घर पर मिले थे।
सहनी ने गुरुवार को कहा, "मैं 3.5 साल से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। वह पल अब आ गया है। सिर्फ VIP या मुकेश सहानी ही नहीं, पार्टी के लाखों लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे।" उन्होंने आगे कहा, "महागठबंधन एकजुट और मज़बूत है। आने वाले समय में हम काम करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे।"
दिलचस्प बात यह है कि सहनी ने अपनी पार्टी के लिए कम से कम 40 सीटों की मांग की थी, लेकिन RJD और कांग्रेस ने ऐसा करने में आनाकानी की थी। बाद में, वह 15 सीटों पर मान गए, जब उन्हें यह वादा किया गया कि अगर INDIA गठबंधन राज्य में सत्ता में आता है तो उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, सहनी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) का हिस्सा थी। उस समय, VIP को 11 सीटें दी गई थीं और वह उनमें से चार सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि, बाद में उनके तीन विधायक BJP में शामिल हो गए, जबकि एक विधायक की मौत हो गई थी।
बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और चुनाव आयोग (ECI) 14 नवंबर को नतीजे घोषित करेगा।